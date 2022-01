Más de 20 pasajeros lesionados dejó un siniestro vial que se presentó este domingo en la variante del municipio del Espinal, Tolima, donde un bus de servicio intermunicipal terminó volcado.



El vehículo viajaba desde Chaparral con destino a Bogotá, pero el viaje se convirtió en un dolor de cabeza para los pasajeros que terminaron con lesiones y fracturas en sus cuerpos.



"Fue horrible, caímos a una zanja y gracias a Dios salimos con vida", afirmó un pasajero.



"Yo venía dormida y no supe nada, me despertaron los golpes y gritos de la gente", dijo una mujer, quien sufrió varias lesiones.



La mayor Nayibe Diaz, jefe de la seccional de Tránsito y Transportes en Tolima, dijo que el bus presentó volcamiento y afortunadamente este accidente no dejó personas fallecidas.



Agregó que el conductor perdió el control del vehículo, pero no se han podido establecer las causas del incidente, que se presentó en la glorieta Venus, a la altura de El Espinal.



Al lugar llegaron organismos de la Defensa Civil y la Policía que atendieron y brindaron ayuda a los heridos trasladados en ambulancias a hospitales de la zona.



IBAGUÉ