Una falla mecánica sería la causa que provocó el aterrizaje forzoso del avión que el pasado domingo causó un accidente con saldo trágico y luego terminó contra un árbol en una playa de Santa Marta, señalan autoridades judiciales como principal hipótesis.



Una fuente policial reveló que el piloto, en su versión, indica que la aeronave perdió fuerza durante el despegue y lo obligó a desistir de tomar vuelo.



Buscan determinar que tipo de falla presentó el avión SF50 Cirrus de propiedad de Mera Way Industries Inc

El incidente aéreo dejó seis heridos. Foto: Archivo particular

En su intento de maniobrar el avión, al piloto se le acabó la pista y debido a la velocidad que ya había alcanzado terminó rompiendo la malla del aeropuerto y arrollando a personas que estaban en la zona externa hasta chocar finalmente contra un árbol de trupillo en la playa.



Basado en los testimonios y el estado mecánico de la aeronave, así como en otros elementos como los videos de las cámaras de seguridad, bitácoras y registros de la comunicación que quedaron una vez ocurrió la emergencia, la comisión técnica de investigación de la Aerocivil busca determinar con exactitud que sucedió y si el piloto aplicó los protocolos correctos para este tipo de sucesos.



El director encargado de la Aeronáutica Civil, Francisco Ospina, considera que desde el punto de vista operacional, pudieron haber fallas en los controles de vuelo, en la planta motriz, una anormalidad durante el despegue, error en el sistema de frenos, y otras razones más.



Por esa razón la labor de investigación que se extenderá por un tiempo más, buscará determinar que tipo de falla mecánica presentó el avión tipo SF50 Cirrus de propiedad de Mera Way Industries Inc.



“Aquí pueden haber muchas causas y todas entran dentro de la evaluación del equipo investigador, pero como Aerocivil somos ajenos a la gestión directa de la Dirección Técnica de Investigación, por lo que no tengo mayor información frente a esas hipótesis que se han empezado a confirmar o descartar”, señaló el representante de la Aerocivil.





