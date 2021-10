En la carrera 18 con calle 22, en pleno centro de la capital quindiana, una mujer se salvó de ser impactada por dos vehículos que colisionaron a pocos centímetros de ella.



Los hechos sucedieron en la madrugada del pasado domingo cuando la mujer iba a realizar el cruce hacia la carrera 19 de la ciudad.



El choque se produjo cuando el conductor de un vehículo particular marca Twingo no realizó la señal de pare señalada en la vía e impactó contra un taxi que transitaba sobre la carrera 18.



Una mujer que estaba por cruzar la misma carrera quedó paralizada cuando los dos automóviles colisionaron y derraparon en su dirección. Ambos carros pasaron a pocos centímetros de ella y no alcanzaron a tocarla.



Una mujer se salvó de ser arrollada por dos vehículos en Armenia. https://t.co/xXCsjSMoKw pic.twitter.com/QtgpclQBrd — EL TIEMPO Colombia (@ColombiaET) October 4, 2021

El secretario de Tránsito de Armenia, Daniel Jaime Castaño advirtió que investigan los hechos pues según las primeras versiones, el vehículo particular venía evadiendo un control de policía donde había sido requerido unas calles atrás, ‘’por eso la hipótesis es que no respeta la señal de pare y choca contra el taxi. El taxista resultó levemente lesionado’’.



Tras el impacto, la mujer se ve sorprendida por lo sucedido mientras que los carros quedan detenidos en la carretera hasta que llegan las respectivas autoridades a atender el accidente de tránsito.



LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO

​ARMENIA

