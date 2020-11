El drama de 4 niñas agredidas sexualmente por un enfermero

Un enfermero de 31 años de edad fue enviado a la cárcel con medida de aseguramiento al ser señalado de abuso sexual cometido contra niñas de 3, 9, 13 y 14 años de edad.



Se trata de Andrés Felipe Murcia Silva, quien fue judicializado por los delitos de actos sexuales con menor de 14 años en concurso homogéneo y sucesivo, acto sexual violento agravado y acceso carnal violento.

Portando uniforme blanco fue capturado en el barrio La Floresta, en Ibagué, Tolima, con lo que la Fiscalía a través del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual logró que fuera decretada su privación de la libertad.



Con pruebas y testimonios las autoridades le seguían los pasos a raíz de una denuncia instaurada el 11 de julio del 2018 cuando fue acusado de abuso sexual contra una niña de 3 años de edad.



(Le puede interesar: Preocupación en Cúcuta por misteriosas desapariciones de niñas)



En esa oportunidad la pequeña le contó a su madre que este hombre la había tocado en sus partes íntimas.



Otra niña de 9 años también habría sido víctima de abuso en el momento que, en compañía de uno de sus parientes, visitó la casa de Andrés Felipe Murcia.



“Ese día la empujó sobre una cama para exhibirle sus partes íntimas y también la manoseó y besó”, señala la Fiscalía.



De la estrategia del enfermero hacían parte las amenazas y advertencias a sus víctimas para que no contaran a sus familias lo sucedido.



(En otras noticias: Sacerdote y papá, entre los 12 investigados por abuso sexual en Nariño)



Sus agresiones sexuales no se detuvieron pues también fue señalado por hechos similares cometidos contra una niña de 13 años a quien, según la denuncia, agredió sexualmente en repetidas ocasiones. Estos ataques se dieron a lo largo del 2018 y parte del 2019.



Esta menor de 13 años fue objeto de “tocamientos en sus partes íntimas de manera brusca y violenta y, al parecer, la obligó a que lo tocara a él”.



(Además: Padrastro habría asesinado a niño que defendía a la mamá en Cartago)



Las historias de este hombre, que ya está tras las rejas no paran ahí. Otra de sus víctimas es una niña de 14 años que el 6 de junio anterior fue accedida carnalmente de manera violenta cuando dormía en su alcoba y todo sucedió cuando la madre de la menor se fue a dormir después de ingerir licor en su casa con Andrés Felipe Murcia y otras personas.



La Fiscalía señaló que, aprovechando su profesión, el enfermero se ganaba la confianza de las familias de las víctimas para luego abusar de ellas. Incluso en una oportunidad estuvo en casa de una de sus amigas tomando licor y cuando todos dormían abusó sexualmente de un niña de 14 años.



FABIO ARENAS

Para EL TIEMPO

Ibagué

Otras noticias de Colombia

- Al único presidente afro de Colombia le querían 'blanquear' su retrato



- Les prometieron oro y terminaron robándoles más de $ 5.000 millones



- Con tutela, pide silenciar campana de iglesia que le causa 'migraña'