Pedro Montañez, papá de tres jóvenes impactados por proyectiles de arma de fuego de dotación, responsabilizó la a Policía de la muerte de uno de sus hijos y las heridas ocasionadas a los otros dos en la calle 27 con 31b del barrio María Milena, en Yopal.



Montañez cuenta que sus hijos y vecinos se encontraban departiendo alegremente con unos vecinos, tomando cerveza el lunes en la noche en la cuadra, y la Policía llegó a atender una riña cerca del lugar, pero lo hizo de una manera muy agresiva. Dijo que sus hijos no tenían armas, aún cuando reconoció que allí había un machete.

"Uno de mis hijos se levantó y dijo que ellos no estaban haciendo nada y se presentó ante ellos con las manos arriba y los policías empezaron a disparar a la loca, no le importó que en la calle hubiera más gente y niños", denunció.



"Le dispararon con un arma nueve milímetros en el corazón a uno de mis hijos, al otro le dieron en el abdomen y a mi hija también el pegaron un tiro en una pierna. La mamá salió a preguntar qué estaba pasando y la empujaron, y cuando yo salí encontré a mis hijos tirados en el piso. Eran como diez policías y se largaron en su camioneta y ni siquiera llamaron una ambulancia", agregó.



Los hermanos heridos fueron trasladados a la clínica Casanare. Allí Jefferson murió, Cristian sigue en cuidados intensivos, mientras que Viviana Montañez Gómez fue dada de alta en las últimas horas y acompañó la tarde de este miércoles los funerales de su hermano.



Por su parte, el comandante de Policía Casanare, coronel Rafael Miranda, dijo que los uniformados atendieron un requerimiento de la comunidad que se hizo a través de la línea 123 y en el lugar había como 15 personas en alto grado de exaltación, que ante la presencia de los policiales arremetieron con palos, piedras y botellas contra ellos.



"Dos de estas personas se abalanzaron contra los policías con armas cortopunzantes y uno de los uniformados dio la orden de detener la acción, y como evidencia que no acataron la orden; ve en la imperiosa necesidad de accionar su arma de dotación, bajo los principios de racionalidad y proporcionalidad ante la amenaza latente y al ver comprometida su vida", dijo el oficial.



Finalmente, el coronel Miranda anunció que el Cuerpo Técnico de investigaciones (CTI) de la Fiscalía y la justicia penal asumieron la investigación.



