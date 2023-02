En Riohacha, familiares de un hombre denuncian que dos Policías le dieron una golpiza y le destrozaron la rodilla derecha, en un procedimiento por no atender una señal pare.



Por la complejidad del caso, el hombre debió ser remitido a una clínica en la ciudad de Valledupar en donde le practicarán dos intervenciones quirúrgicas para reconstruirle su rodilla, con el propósito de que le permita volver a caminar.



La víctima fue identificada como Yesith Pinto Pinto, de 40 años de edad, un reconocido comerciante de la ciudad, quien además, fue funcionario de Migración Colombia, el cual presenta golpes en los brazos, costillas, abdomen y en las piernas.

En cámaras de seguridad del sector

quedó registrada la persecución y la agresión

Él se echó a reír y ellos se indignaron, lo cogieron a esposarlo, lo ataron de las manos, le echaron una traba y lo llevaron al suelo, ahí jugaron bola con él

El hecho se registró a las dos de la madrugada del 3 de febrero, cuando la víctima que conducía un vehículo no atendió el llamado de pare de una patrulla motorizada de la Policía al parecer por exceso de velocidad, por lo que los uniformados persiguieron el vehículo.



Gabriel Pinto relata que su hijo decidió no parar “al ver que venía cargado de etílico, dijo: 'mejor paro en mi casa, estoy a cuatro cuadras'”, lo cual sucedió, pero la reacción de la Policía no fue la esperada al llegar a la puerta de la casa, ubicada en la calle 11 con carrera 19.



“Él se echó a reír y ellos se indignaron, lo cogieron a esposarlo, lo ataron de las manos, le echaron una traba y lo llevaron al suelo, ahí jugaron bola con él”, denunció el padre de la víctima.



Afortunadamente, un familiar desde la vivienda se dio cuenta de la situación y alertó a los otros, lo que les permitió salir y detener las agresiones.



Pinto asegura que son dos los policías, quienes se desplazaban a bordo de una motocicleta los que agredieron a su hijo y ya logró identificarlos para instaurar la respectiva denuncia “a ellos les tocaba ponerle un comparendo y reportarlo, eso es lo legal y no levantarlo a patadas y pegarle con un aparato eléctrico”.



En cámaras de seguridad del sector quedó registrada la persecución y la agresión, pero no se logra apreciar muy bien debido a unos árboles frondosos en el sector.

Puso la queja en la Estación de Policía

Fui allá y puse la queja en la estación y dijeron que había un reporte de un tipo que iba pasado de tragos y se cayó al bajarse del carro, así simplemente y más nada, que vengan y respondan

Gabriel Pinto asegura que estuvo en las instalaciones de la Estación de Policía Riohacha, para conocer la versión de los uniformados sobre lo sucedido, y denunciar la violación de un procedimiento ciudadano, junto al trato inhumano que recibió su hijo y la respuesta que recibió lo dejó indignado.



“Fui allá y puse la queja en la estación y dijeron que había un reporte de un tipo que iba pasado de tragos y se cayó al bajarse del carro, así simplemente y más nada, que vengan y respondan. Me lo dejaron casi muerto, ahí tirado, si no se levantan los cuñados, la suegra, la mujer y mi nieto, me lo matan”, indicó Pinto.



Asimismo, lamenta que su hijo no quedará normal, ya que tendrá problemas para caminar bien, a causa de su rodilla, por lo que asegura llevará el caso a todas las instancias posibles para dar con los responsables.



El TIEMPO trató de contactar al comandante de Policía de La Guajira, coronel Edwin Alexander Vargas Pitacuar, para conocer la versión de las autoridades, pero no respondió el llamado, ni los mensajes.



Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha