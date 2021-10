En libertad enfermero acusado de abuso a paciente en una UCI

Por vencimiento de términos un Juzgado de Ibagué, Tolima, ordenó la libertad del enfermero Cristian Camilo Rodríguez Guerra, contra quien se adelanta un proceso al ser acusado de abuso sexual en un paciente que permanecía bajo estado de sedación en la Unidad de Cuidados Intensivos de una clínica de esta ciudad.

El vencimiento de términos se presentó -según el nuevo Juzgado que asumió el caso- porque pasaron más de 300 días desde el inicio del juicio y en ese lapso no se realizó audiencia alguna para dar a conocer el sentido de fallo.



Aunque el juicio contra el enfermero tuvo sus inicios en octubre de 2020, la audiencia de sentido de fallo había sido convocada para finales de enero del 2022, o sea más de 300 días después lo que configura vencimiento de términos.



La historia de este caso tuvo sus inicios el 8 de agosto de 2019 cuando la víctima, un joven de 19 años, interpuso ante Fiscalía una denuncia contra el enfermero que fue capturado 15 días después y al ser llevado a audiencia pública fue enviado a la cárcel Picaleña con medida de aseguramiento por el delito de abuso sexual cometido contra un joven que se encontraba sedado en una clínica pues presentaba un cuadro clínico fuerte de cefalea y varicela.



Rodríguez Guerra al parecer habría realizado actos sexuales abusivos y tocamientos indebidos al joven que llegó a la clínica en busca de ayuda médica, pero al despertar de la sedación logró reconocer a su agresor sexual por lo que procedió a contarles lo sucedido a sus familiares y estos entablaron la denuncia a las autoridades aportando los vídeos de las cámaras.



Familiares del joven se mostraron inconformes con el otorgamiento de libertad y pidieron se haga justicia “para que no exista impunidad y que los hechos no se vuelvan a presentar”.



“La justicia debió darle prioridad a esta investigación por tratarse de un caso grave y delicado que sucedió en una UCI con un paciente sedado”, afirmaron, y agregaron que el afectado es asistido con procedimientos psicológicos y de psiquiatría.



También se conoció que el enfermero firmó un acuerdo o acta de compromiso con las autoridades para no salir del país y presentarse a los estrados judiciales cuando estos lo requieran.



Es importante señalar que, aunque fue ordenada su libertad, el próximo paso en este largo proceso es la audiencia preparatoria de juicio oral que hará el Juzgado encargado, pero por ahora no se conoce la fecha.



FABIO ARENAS

PARA EL TIEMPO

IBAGUÉ