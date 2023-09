Un adulto mayor perdió la vida de una forma inesperada en una clínica de Ibagué (Tolima). Cuando lo iban a trasladar a otro centro médico se fue la energía eléctrica y no pudieron sacarlo porque el ascensor estaba, obviamente, fuera de servicio.



Según informó el diario Q'hubo, el paciente habría esperado tres horas a que el ascensor fuera habilitado nuevamente, pero sufrió un infarto y falleció.

El hecho ocurrió el pasado miércoles, en una clínica ubicada en el sector de La Samaria de la capital del Tolima.



Con respecto a este caso, la secretaria de Salud municipal, Liliana Ospina, anunció que será investigado. “El señor llegó a las urgencias y los médicos lo catalogaron como triage III. Tenía un fuerte dolor abdominal. A las 3 de la tarde, el médico general lo atendió. Le aplicaron medicamentos, pero la evolución fue cada vez peor”, dijo la funcionaria, según el citado medio.



Ospina añadió al citado medio que "por la falta de energía, el ascensor no funcionaba y por eso no pudieron trasladar al paciente a otra institución. El señor entró en infarto agudo del miocardio, fue reanimado, pero lamentablemente falleció”.



La funcionaria agregó, que ese día por la noche, le llegó a su celular un video en el que le informaban que en la clínica no había energía, situación que le llamó la atención y decidió ir al lugar.

La funcionaria reveló al medio en mención que en la visita encontró niños y adultos mayores que llevaban hasta cuatro horas esperando la atención en urgencias: “Nadie asiste a un servicio de urgencias a pasear. Vamos a poner ‘la lupa’ a todos los servicios de urgencias de Ibagué, no importa la hora”, dijo.

