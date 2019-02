Abren proceso sancionatorio por tala de árboles en la Ciénaga Grande

Parques Nacionales Naturales de Colombia inició un proceso sancionatorio contra un grupo de personas que vienen dedicándose a la tala de árboles y quema de vegetación al interior del área protegida en la Ciénaga Grande de Santa Marta.

El hallazgo se evidenció durante un recorrido de vigilancia y control adelantado por la Alcaldía de Pueblo Viejo, la Personería Municipal, la Policía y la entidad.



Luz Elvira Angarita, Directora Territorial Caribe de Parques Nacionales, explicó que tanto la tala y la quema que se identificaron al interior del área protegida, presuntamente se realizaron para el establecimiento de cultivos de pan coger.



“Esto es reciente, ya se identificaron las personas; incluso con la Personería y la Policía se hizo el procedimiento y se abrió el sancionatorio ante este delito ambiental”, expresó la funcionaria ambiental.



Según se pudo establecer, quienes se han convertido en los nuevos taladores en el complejo lagunar, son los mismos pescadores que justifican su acción en el desespero que tienen al no encontrar otro mecanismo de sobrevivencia.



“Sembrar cultivos en esta área es la única alternativa que nos queda, ya no hay peces y cada día es más difícil obtener alimentos y dinero para el sustento de nuestras familias”, señaló el pescador Alberto Campo.



En diferentes zonas de la Ciénaga Grande la comunidad residente, sin medir las consecuencias legales y ambientales, en medio de su desespero está optando por hacer desaparecer los árboles para cultivar yuca, plátano, frijol, entre otros productos.



A pesar que su comportamiento infringe las normas ambientales del complejo lagunar, los pescadores mantienen su posición de avanzar con la tala, argumentando que “están muriendo de hambre por el deterioro de la Ciénaga Grande”.



Sobre la estela o mancha blanca que formaban los peces muertos al interior del río Fundación y salían hacia la Ciénaga Grande de Santa Marta, los pescadores en el sitio, aseguraron que “esto viene sucediendo desde el pasado mes por la falta de oxígeno en el agua, también posiblemente debido al represamiento del río en predios particulares aguas arriba y por el vertimiento de desechos de los cultivos agrícolas, situaciones que se presentan por fuera del área protegida, pero que inevitablemente la afectan negativamente por conectividad hídrica”.



De otra parte se informó que, en la bocana del río Fundación, saliendo hacia la Ciénaga Grande de Santa Marta, se halló un individuo de manatí muerto (Trichechus manatus).



Ante esta situación, los pescadores manifestaron que según su experiencia, “estos mamíferos no suelen morir por carencia de oxígeno en el agua, sino por el contaminante como el barbasco u otros similares”.



Frente a esta nueva mortandad de peces evidenciada en la Ciénaga Grande, la dirección de Parques solicitó al Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras - Invemar, el inicio de una investigación que determine las medidas a adoptar para evitar que siga sucediendo.

ROGER URIELES VELASQUEZ

Para EL TIEMPO

Santa Marta