Abren investigación por acueducto de Los Santos, en Santander

La Procuraduría Regional Santander, tras denuncias de la comunidad y la Veeduría de la Cámara de Comercio de Bucaramanga (CCB), abrió investigación disciplinaria en contra de exfuncionarios, funcionarios y contratistas de la Empresa de Servicios Públicos de Santander (Esant) por presuntas irregularidades precontractuales en la construcción del Acueducto Regional del Chicamocha, cuyos trabajos iniciaron en junio de 2015, debían terminarse en diciembre de 2016, pero a la fecha aún falta más plazo y dinero para culminarse.

Los implicados en la investigación son: Edwin Gilberto Ballesteros Archila, exgerente de la Esant y hoy representante a la Cámara por Santander por el partido Centro Democrático; Mónica Paola Monsalve Monroy, actual gerente de la Esant; Alexcevith Acosta Sánchez, subgerente de agua y saneamiento básico de la Esant; Lyda Xiomara Peña Landazábal, interventora del contrato; y Hermes Fuentes Vásquez, supervisor.

El contrato para la construcción del Acueducto Regional del Chicamocha se suscribió el 16 de junio de 2015 bajo la gerencia de Ballesteros Archila con la Unión Temporal Aguas del Chicamocha por un valor de 22.653 millones de pesos más la interventoría por 1.057 millones a cargo del Consorcio Chicamocha 2015.



El plazo de ejecución del proyecto era de 18 meses, sin embargo, a la fecha ha tenido cuatro suspensiones, dos adiciones en tiempo y se tramita una más, por lo que la nueva fecha de entrega sería el 17 de febrero de 2019. Además, la actual gerencia tramita un adicional en dinero por 7.218 millones de pesos.



La obra contemplaba la captación de agua del río Chicamocha, un desarenador, seis estaciones de bombeo, conducciones de 15.300 metros en tubería PVC y HD, tanques de almacenamiento de 2.000 y 2.600 m3, planta de tratamiento de agua potable, red eléctrica, sistema de automatización, equipos de bombeo y pasos elevados de tubería.



Ante las denuncias, la Procuraduría investiga presuntas irregularidades precontractuales sobre “la no adquisición de todas las servidumbres de los terrenos por donde pasarían las obras, especialmente las redes eléctricas”, dice el ente de control.

Con respecto a la ejecución del contrato, la Procuraduría indaga que, al parecer, “los pagos superan el 82 por ciento del valor del contrato y el avance físico es del 75 por ciento, siendo el ítem más representativo la adquisición de los equipos de bombeo y las redes eléctricas que no se han realizado, correspondiendo esto, al parecer, al municipo de Los Santos”.



La interventoría, según el ente de control, posiblemente “no ha constatado que el contratista haya adquirido los equipos de bombeo y no ha exigido y aprobado el programa de trabajo restante para los 4 meses que se prorrogó el contrato y que finalizó el 28 de febrero de 2018 y no se cuenta con los informes del supervisor”.



Y finalmente, la Procuraduría indaga a la actual Gerente de la Esant al considerar que “al parecer no ha realizado gestiones suficientes en procura de lograr dentro de los plazos señalados el cabal cumplimiento del objeto del contrato”.



El último informe de la Veeduría de la CCB dejó en evidencia que el acueducto es una obra en “alto riesgo de no terminación y sin viabilidad financiera en su operación y mantenimiento”.



Además, advirtió que el avance físico de la obra es del 78 por ciento y el pago va en un 92, lo que evidencia un desbalance entre la obra pagada y lo ejecutado.



Y señaló que la necesidad del proyecto, para abastecer de agua al casco urbano de Los Santos y algunas veredas, es de 50 litros por segundo y lo contratado apenas captará 22, es decir, un 44 por ciento. Actualmente solo 400 usuarios de Los Santos reciben suministro de agua.



La gerente de la Esant, Mónica Monsalve, señaló que a su llegada a la entidad la obra ya tenía un avance superior al 50 por ciento, por lo que la “única solución es tratar de sacarlo adelante y en eso es en lo que hemos estado trabajando”, apuntó.



La funcionaria expresó que entre las irregularidades que encontró a su llegada a la entidad fue que en el 2015 se cambió el destino del recurso del componente eléctrico y lo trasladaron para construir una vía y “como no tenemos energía no hay proyecto porque no hemos podido hacer pruebas”.



Añadió que el sistema de bombeo lo previeron para transportar agua potable, no cruda como es la realidad. La funcionaria indicó que el Alcalde de Los Santos avanza en la gestión predial para las redes eléctricas y “estamos en el proceso de aprobación del adicional para sacar adelante el proyecto que sí va a funcionar”, apuntó Monsalve.



