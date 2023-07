La Procuraduría informó en las últimas horas que empezará una investigación a funcionarios de la Universidad del Cauca, en Popayán, por presunta conducta inapropiada con cuatro estudiantes.



Las alumnas del programa de derecho denunciaron que que varias personas habían atentado contra su libertad, integridad y formación sexual. Incluso, que a algunas de ellas las habrían acosado sexualmente.

Los investigados son: el decano de Derecho, Édgar Camacho Godoy; la secretaria del consejo de la facultad, Janny Katiana Santacruz Amador; y los exdecanos, Roberto Rodríguez Fernández, Gabriela Ramírez Zuluaga y José Reinaldo Piso Córdoba, ex jefe del Departamento de Derecho Privado, quien se desempeñó como decano (E).



La investigación se centrará en conocer si un profesor se habría aprovechado de su trabajo para acercarse a una de las estudiantes y acosarla. La presunta víctima aseguró que este habría intentado tocar sus partes íntimas y besarla.



El hecho fue presentado ante las directivas de la universidad, que no habrían seguido el proceso determinado para este tipo de casos.



“Al parecer, tras denunciar los hechos no se habría actuado en procura de salvaguardar los derechos de las declarantes en el marco institucional universitario, ni se habrían puesto en conocimiento de las autoridades competentes lo manifestado. La respuesta dada a las alumnas indicaría que “no era posible tomar alguna medida al respecto sin pruebas de los hechos narrados en las declaraciones””, indicó la Procuraduría.



El ente de control le pidió a la universidad que entregue una copia su campaña contra el acoso sexual y la normativa para este tipo de casos. Además, de la certificación de que tales documentos fueron publicados.

Silvia Contreras Rodelo

Redactora de Nación

EL TIEMPO