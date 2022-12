Los habitantes del caserío Altos de Polonia, en la zona rural de Buenavista (Córdoba), llevan 70 años cometiendo un abominable crimen contra la vida:



Capturan animales silvestres que en cautiverio son maltratados de todas las formas y luego comercializan en las carreteras.



Así lo ha manifestado Alberto Muñoz Rojas, director del Centro de Atención y Valoración de Fauna –CAV- de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge -CVS-, quien coordinó el más reciente operativo que terminó con el decomiso de 166 especies y la captura de nueve personas.



Según la Policía, el negocio es tan lucrativo que ahora el Clan del Golfo les cobra impuesto por los animales silvestres vendidos.

Hacinamiento y dolor de los animales

Los animales decomisados y en estado de maltrato son atendidos por profesionales de la CAV para tratar de recuperarlos del maltrato al que fueron sometidos. Muchas de las especies rescatadas murieron. Foto: archivo particular

“Trafican con toda la fauna nativa del trópico, desde un oso perezoso en estado neonatal, hasta un jaguar. Loros, pericos, guacamayos, cotorras y además que le ocasionan un daño a la biodiversidad al sacar a los animales de su entorno natural, generan el maltrato, pintan a las cotorras de amarillo y rojo sometiéndolos a toda clase de vejámenes”, cuenta el director de la CAV.



En un operativo realizado en la zona rural de Buenavista, en una sola jaula de 80 por 1 metro encontraron 25 loros de una especie en vía de extinción, 55 pericos, 34 cotorras, ardillas, cuatro titíes y un jaguar.



“Esto es un solo día, imagínate ahora en 70 años que ellos tienen de estar traficando, cuantos animales habrán sacado y vendido. Es un negocio que no tiene ningún control, pero es toda una organización criminal, porque además hay una persona que los compra, los lleva a un centro de acopio y los distribuye entre 10 personas a orillas de las carretera para su comercio”, indicó.



Dijo que piden hasta tres y cuatro millones de pesos por un par de tucanes y titíes, lo que hace de ese tráfico de animales algo muy lucrativo.



“¿Cuánto pedirán por un jaguar? Ellos además venden por encargo. El daño ecológico es muy grande, porque un loro, guacamayos, cotorras en cautiverio por ejemplo, que vive entre 40 años, no vuelve a esparcir su semilla de producción”, afirma el funcionario.

Los habitantes del caserío Altos de Polonia, en la zona rural de Buenavista (Córdoba) tienen 70 años comercializando con animales que atrapan en las montañas y son sometidos a los más bajos maltratos. Foto: archivo particular

Los turista no deben comprar animales

Expresó que el turista del interior del país que llega a las playas de Córdoba y Sucre, cuando va de regreso a su tierra, compra esos animales y en la gran mayoría de las ocasiones llegan sin vida a su destino.



Pidió a esos turistas que no adquieran animales, que no contribuyan al tráfico y sufrimiento de esas especies.



“Nosotros instauramos las denuncias en forma general y particular. Me atacaron en esa vereda donde me iban a matar y fue entonces cuando las autoridades comenzaron a prestarle atención a lo que estaba sucediendo, con la intervención de la Procuraduría Ambiental y Agraria de Córdoba, la Sijin y entidades de Bogotá”, señaló Alberto Muñoz Rojas.



Precisó el funcionario que un juez entregó las órdenes de captura, se hizo el operativo, se decomisaron los animales y se capturaron a las personas responsables, pero al final fueron dejados en libertad porque, según la justicia, no eran un peligro para la sociedad.



Seguro volverán a cazar más animales silvestres, los van a poner en cautiverio y seguirán maltratando y comercializando, ante la vista de las autoridades, el silencio de los jueces y complicidad de personas inescrupulosas e ignorantes que luego se los compran en las carreteras.



Explicó que el supuesto jefe de la banda fue cobijado con medida de aseguramiento domiciliaria.



Los animales decomisados y en estado de maltrato son atendidos por profesionales de la CAV para tratar de recuperarlos del maltrato al que fueron sometidos. Muchas de las especies rescatadas murieron.





Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo