El polémico abogado penalista Álex Fernández Harding sigue generando controversia en la opinión pública, luego de expresar su agradecimiento por el respaldo que le manifestó el exjefe paramilitar Hernán Giraldo Serna desde la cárcel.



(Lea: Fallo pide frenar vertimientos de granjas porcícolas al río Guatapurí de Valledupar)



En un video publicado en redes sociales, Fernández Harding hizo referencia a la relación profesional que lleva con Giraldo en y dijo que acepta este respaldo que podría verse reflejado en votos de las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Sirve de fundamento a nuestra propuesta de campaña de la creación de un nuevo municipio en la región de la Sierra Nevada FACEBOOK

TWITTER

Fernández Harding aseguró que Hernán Giraldo reconoce el ejercicio profesional que él ha llevado en su defensa legal, así como las acciones populares y de cumplimiento presentadas en favor de los agricultores de la Sierra Nevada de Santa Marta.



El pronunciamiento del abogado fue complementado con un comunicado de prensa en el que señala: "El equipo político que constituye la candidatura del Dr. Alex Fernández Harding a la Asamblea Departamental del Magdalena agradece las manifestación del señor Hernán Giraldo Serna, al igual de otras que se han sumado al reconocimiento de nuestro esfuerzo en conseguir el progreso del Magdalena, y que sirve de fundamento a nuestra propuesta de campaña de la creación de un nuevo municipio en la región de la Sierra Nevada, que ese territorio sea empleado para la creación de energía renovable, eólica o de luz solar, que sea la Sierra Nevada la principal fuente hídrica para todo el país".

Facebook Twitter Linkedin

Abogado Alex Fernandez y Hernán Giraldo Foto: Cortesía

Además, el candidato a la Asamblea del Magdalena enfatizó que el video publicado por Giraldo es “un ejercicio legítimo de su derecho constitucional a la libertad de expresión y difusión de su opinión”.



(También: En Barranquilla está el colegio con la planta solar más grande de Colombia)



El abogado también desmintió cualquier vínculo político con grupos de extrema derecha o extrema izquierda. Su agradecimiento a Giraldo, según sus declaraciones, se limita al ámbito de la defensa legal y no implica ninguna relación ideológica o política.



Sin embargo, el apoyo público de Hernán Giraldo ha sido cuestionado, especialmente por parte de la defensora de Derechos Humanos Norma Vera, quien representa a las víctimas de abusos sexuales cometidos por el ex jefe paramilitar. Vera había enviado una carta al partido Colombia Renaciente, que avaló la candidatura de Álex Fernández Harding, solicitando que se revoque el aval otorgado al abogado.



Vera considera que toda esta situación representa una burla a las víctimas de los crímenes cometidos por el ex paramilitar y su organización.