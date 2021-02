Abogada denunció caso de acoso por parte de hombre en moto en Córdoba

Un sujeto en motocicleta, con apariencia joven, es buscado por la Policía señalado de acosar sexualmente a algunas mujeres en Montería mientras practican ejercicios o caminan por las calles de la ciudad.



El caso se conoció tras la denuncia que hicieran dos víctimas que aseguran haber sido manoseadas a la fuerza por el desconocido, quien utiliza el efecto sorpresa para atacarlas y luego huir en una motocicleta.

Jessica Torres, una abogada residente en el barrio La Floresta, al nororiente de la capital cordobesa, utilizó su cuenta de Twitter para denunciar el hecho del fue víctima.



"Vivir en una ciudad pequeña donde ya no puedas ni salir hacer ejercicio, donde un hijo de la gran p*^#%t tenga vigilada para tocar y abusar de ti y quien sabe de cuantas más, hoy siento miedo de volver a salir sola, me siento sucia", escribió Jessica.

La publicación motivó la denuncia de otra mujer que en redes sociales se identifica como Vanessa Celedon, y quien también advierte haber sido víctima del mismo hecho en similares circunstancias y en el mismo sector.



"Cuando iba caminando por el barrio La Flores, por la calle 36 con carrera 15, un tipo en una moto9 se me acercó suavemente y agarró fuertemente mis nalgas, yo empecé a gritarle y empujé su brazo. En ese forcejeo él nuevamente me tocó, pero esta vez en la parte de adelante. El tipo arrancó fuertemente en su moto al ver que un señor venía hacia mí a ayudarme", relata Vanessa Celedon.



El caso llamó la atención de la comunidad femenina de Montería. Incluso, la gestora social de la ciudad Antonella Vega, rechazó el caso a través de su cuenta de Twitter.



"Rechazo el abuso del que fue víctima Jessica Torres. Las mujeres y las niñas no debemos tener miedo de salir a las calles, Montería debe ser una ciudad segura donde podamos desarrollar nuestras actividades con tranquilidad y confianza", escribió Antonella Vega.



Aseguró que pedirá mayor vigilancia por parte de la Policía, especialmente en sectores donde se han denunciado estos hechos. "Me reuniré con el Coronel Wilson Montenegro de la @PoliciaMonteria, para revisar las acciones que debemos emprender para erradicar las violencias en contra de las mujeres en Montería. Invito a todos a denunciar estos hechos para identificar a los responsables", concluyó.



Aunque la Policía Metropolitana no se ha pronunciado en torno al caso, desde tempranas hora de este miércoles se desplegó un cordón de vigilancia, especialmente en paradero de buses, parques y gimnasios.

Por Gudilfredo Avendaño Méndez

@GudilfredoAv

Montería