Mujer denuncia que su expareja tiene retenidos y ocultos a sus hijos

María Paula Azcuénaga, abogada y defensora de los derechos de los niños víctimas de alienación parental, denunció, mediante su cuenta de Twitter, que Mariano Diaz Arenas, su exesposo, tiene retenidos a sus hijos.



Ella, hasta el momento, desconoce su paradero.

La pareja se divorció en 2015 y, desde entonces, según las declaraciones de la abogada, ha sido difícil para ella reunirse con los menores.



“Hace tres años él se los llevó de la ciudad en la que vivíamos y, desde entonces, no me permite tener ningún contacto con ellos”, afirmó.



Después de una larga disputa legal, el pasado 4 de marzo una juez de Barranquilla le dio la custodia a María Paula y suspendió todos los derechos legales y parentales de Mariano sobre los niños, pues, según advirtió, existía maltrato psicológico paternal.



El pasado 5 de marzo, y tras el veredicto, Díaz Arenas tenía que llevar a los menores de edad al ICBF, pero no acudió a la cita.



Esa misma noche las autoridades fueron a su casa a pedirle que los entregara voluntariamente. Él no accedió, por lo tanto, lo citaron de nuevo.



Y otra vez no llevó a los niños.

Se cumplen 8 días de la retención y ocultamiento de mis hijos. Agradezco a los medios que han difundido esta historia, contribuyendo a esta causa, y pedirle a las autoridades que continúen con sus labores de búsqueda.#losniñosprimero@ICBFColombia @GaulaPolicia @FiscaliaCol pic.twitter.com/Nn0INwDw0U — María Paula Azcuénaga (@AzcuenagaPaula) March 16, 2021

La madre declaró, en un video publicado en su cuenta de Twitter, que “la juez emitió una orden pidiéndole a todas las autoridades que buscaran, rescataran y me entregaran inmediatamente a los niños. Esa noche se adelantó otro operativo, que también resultó fallido porque él ya se había ido”.



En entrevista para ‘W Radio’, María Paula Azcuénaga afirmó que desconoce los motivos por los que su exesposo retiene a sus hijos. Ella contó, además, que su hijo mayor, en estos años, ha sufrido varias crisis de ansiedad.



De acuerdo con sus palabras, “yo lo que sé es lo que dicen las historias clínicas, que él ha tenido una ideación de muerte”.



Según ella, los menores han interiorizado temor hacia su reencuentro por el discurso dicho por Mariano Díaz.

Hago un llamado a las autoridades para que no cesen la búsqueda de mis hijos. El trámite de una tutela contra la decisión que ordena su entrega NO suspende esta decisión. ¡La retención de mis niños continúa siendo ilegal!#losniñosprimero @ICBFColombia @GaulaPolicia @FiscaliaCol — María Paula Azcuénaga (@AzcuenagaPaula) March 16, 2021

La mujer hizo un llamado de atención a todos los colombianos para que le ayuden en su búsqueda, pues ya se cumplen ocho días desde que no tiene información alguna.



“Comparto esta historia para que cese el maltrato infantil, les pido por favor que compartan este video para que este fenómeno no se repita y les pido también que lo compartan para que podamos dar con el paradero de mis niños”, mencionó.



