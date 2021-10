En Valledupar imputan cargos a hombre que agredió sexualmente a perrita

La Fiscalía General de la Nación imputó a un hombre el delito de maltrato animal agravado.



El proceso penal involucra a Juan Bautista Fuentes Daza, de 60 años de edad, que presuntamente, agredió sexualmente a una perra en Valledupar.



El aberrante caso se registró en el 2019, en el barrio la Esperanza de la capital del Cesar, cuando Fuentes Daza, solicitó un permiso al propietario del animal para bañarla en una acequia cercana al sector.



“Dijo que la perra tenía garrapatas, que estaba sucia, que la dejara bañar. Como él tenía otros perros, no creí que le fuera a hacer ningún daño”, relató Heliberto Hernández, dueño de la mascota.​

El desgarrador episodio quedó registrado en un video que circula en las redes sociales, donde se aprecia la crueldad del presunto responsable.



Tras esta evidencia, la comunidad del sector se percató de lo sucedido por lo que avisaron a Hernández.



“Los vecinos me mostraron el video y cuando lo vi, me impresioné con esa cuestión. Me puse triste, porque soy una persona que me dedico a servir a la comunidad y la perrita no le hace daño a nadie”, recalcó Hernández.



Luego del hecho violento, al animal le realizaron varias pruebas y exámenes en un centro veterinario de esta ciudad, donde confirmaron que había sido abusada sexualmente.

Dueño acompaña recuperación de la víctima

“La perrita sigue conmigo. La mantengo en el taller donde trabajo. Hoy en día tiene cinco años y se encuentra bien de salud”, destacó el dueño de la canina.



Las autoridades adelantaron la investigación del caso que servirá de material probatorio para determinar la presunta responsabilidad Fuentes Daza, quien no aceptó los cargos imputados.



Mientras tanto, el proceso en su contra sigue su curso y deberá someterse a un juicio oral.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para EL TIEMPO

Valledupar

