A zonas rurales de Caldas llegarán 2.000 computadores

Ante las brechas de conectividad entre zonas urbanas en Caldas y en el país que se hicieron más visibles a raíz de la pandemia, la administración departamental inició trabajos conjuntos con el Gobierno Nacional para adquirir dos mil computadores para entregar a estudiantes que no tienen todavía ni equipos ni internet en sus viviendas.



El proceso se dio a través de la creación de una bolsa común con el Ministerio TIC, la Gobernación y las Alcaldías para adquirir este número de equipos a menor costo.



“Dispusimos como Gobernación de 1.100 millones y las Alcaldías cerca de 400, enviamos al Ministerio y ya con eso hacen la negociación en el mercado; ellos nos confirman cuándo nos los hacen llegar para la entrega”, indicó Fabio Arias, secretario de Educación de Caldas.



Cabe resaltar que, si bien, más de 70 rectores de instituciones educativas de Caldas habían mostrado interés en regresar a educación presencial, tras el aumento de contagios ningún Alcalde del departamento ha dado el visto bueno, razón por la que –según Arias- se hace más indispensable dotar de herramientas a los estudiantes.

“Los equipos no llegarán solo para cubrir el tiempo de la pandemia, pues no solo no sabemos cuándo vamos a volver a las aulas, sino que hay que comprar porque necesitamos mejorar la conectividad”, apuntó el Secretario.



De acuerdo con las cifras entregadas por este despacho, la media nacional en conectividad está en el 50 por ciento, en Manizales ronda el 40 y las cabeceras municipales del resto de Caldas en un 16. “Si nos acercamos más, en las zonas rurales el porcentaje es de 1; está todo por hacer y eso no se ha desatado con la pandemia, es un tema de muchos años atrás”, precisó Arias.



Mientras llegan los 2.000 nuevos equipos con programas preinstalados, para que no tener internet no sea otro problema, el departamento comprará 15.000 tarjetas sim con datos para estudiantes de la ruralidad, de manera que puedan acceder a tutoriales, videos y clases en otros formatos.



“Lo que vamos a hacer es seguir prestando el servicio educativo a través de guías, memorias, talleres, tutoriales y, obviamente, avanzar en adquisición de computadores”, añadió el Secretario de Educación departamental.



Cabe anotar que Caldas fue beneficiado con el proyecto de instalación de puntos digitales anunciados por el Ministerio de las Tic en marzo pasado, la conectividad llegaría a 19 localidades rurales. Actualmente hay ocho zonas digitales.



MANIZALES