A un mes de su desaparición, no hay pistas de Alit en Minca

Un mes después de la desaparición de Alit David Sánchez en el corregimiento de Minca, su paradero sigue siendo un misterio para los familiares y autoridades.



A pesar de todos los esfuerzos y la logística por parte del Ejército y Policía, ha sido imposible encontrar al niño de dos años.



“No hay ningún rastro de los menores, así que la investigación y rastreo, queda a cargo ahora exclusivamente de la fuerza pública, que deberá establecer si hubo o no rapto de los niños”, manifestó el director de la Defensa Civil, Mayor Eduardo Vélez.

Mientras tanto Alit Sánchez (padre) y su esposa Karen Maldonado, aguardan en su corazón la esperanza que su pequeño siga con vida. Para ellos, los 30 días transcurridos desde que su hijo desapareció, han sido una eternidad.



“La alegría de nosotros se fue con Alit. Cada día que pasa es más difícil que al anterior. No queremos que nuestro hijo esté sufriendo en algún otro lugar”, manifiesta el papá, quien no desiste en su lucha por saber lo que realmente sucedió.



Una de las hipótesis que manejan las autoridades es que el niño de dos años pudo haberse caído al río que pasa por la parte trasera de su vivienda, sin embargo, su cuerpo no ha sido hallado, así que las posibilidades de que siga con vida son inminentes.



El comandante de la Policía Metropolitana, coronel Gustavo Berdugo, informó que los operativos continuarán no solo en esa zona rural de Santa Marta, sino en los sectores aledaños.



“Esclarecer la desaparición del niño se ha convertido en una prioridad de la Policía, por lo tanto se mantendrá un grupo especial de investigación, con el fin de lograr resultados definitivos”, indicó.



SANTA MARTA.