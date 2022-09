El tráfico en la vía al mar en el departamento de Nariño se encuentra interrumpido desde la mañana de este miércoles, por un bloqueo que realiza el pueblo indígena Awá en protesta por los actos de violencia a que ha sido sometido en los últimos años por los actores armados.



A la altura del corregimiento de Llorente más de un centenar de indígenas impiden el paso de toda clase de vehículos y motocicletas, en la vía que de Tumaco conduce a la ciudad de Pasto.



Por eso camiones, tractomulas, vehículos de servicio público y particular no han podido llegar a sus destinos.

Indígenas exigen que se atiendan problemas de violencia. Foto: Archivo particular Indígenas exigen que se atiendan problemas de violencia. Foto: Archivo particular

Allí, dirigentes de la Organización de Resguardos Indígenas del Pueblo Awá del Pacífico, Oripap, explicaron que se trata del comienzo de una minga por la vida, el territorio y la paz, en vista de las constantes violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario que se registra en el territorio.



Según los integrantes de la organización la protesta pacífica obedece “a los numerosos hechos victimizantes, los mismos que han generado repudio y solidaridad”.



Sin embargo, advirtieron que a pesar de las desapariciones, homicidios, amenazas, desplazamientos y confinamientos que han venido sufriendo las comunidades indígenas, el Gobierno Nacional no ha hecho presencia en la zona.



“Esta crisis humanitaria que vivimos hace meses, no ha sido superada, y por el contrario, se ha agravado a extremos insostenibles”, revelaron.



Al dar comienzo a la protesta los promotores de la misma solicitaron a la comunidad en general a solidarizarse con la minga, “que más que una movilización de resistencia, es el clamor de los pueblos indígenas, afros y campesinos que vivimos a diario en el corregimiento de Llorente y sus alrededores”.



Igualmente hicieron un llamado a la fuerza pública a no estigmatizar ni judicializar a quienes se encuentran en la protesta, mientras que al Gobierno nacional, departamental y municipal le solicitaron que convoque con rapidez a una mesa permanente de concertación, que permita dar solución a las múltiples necesidades que demanda el pueblo indígena en la zona.



MAURICIO DE LA ROSA

PASTO