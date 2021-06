A trabajadores de un hospital en Sucre les deben $ 6 mil millones

La situación es dramática entre los trabajadores del Hospital Santa Catalina de Sena, en el municipio de Sucre (Sucre).



Este centro tiene una deuda millonaria y no se vislumbra una solución de pago a su personal.



La información fue suministrada por Ena Flor Romero Lastre, presidenta del Sindicato de los Trabajadores de la Salud, quien explicó que la deuda con los trabajadores corresponde a 17 meses de sueldos, primas de servicios, vacaciones y la seguridad social.



“Nosotros no tenemos seguridad social en estos momentos, ninguno de los trabajadores. La deuda llega a los $6 mil millones y es una situación que se viene presentando desde hace 20 años, porque nunca le han buscado solución al problema”, dijo.



Explica que la nómina de los 46 trabajadores de planta, más otro número importante que están contratados, asciende a $90 millones, deuda que va cabalgando pero nunca hay dinero para cancelarla.



“Somos trabajadores que ya estamos para jubilarnos, pero no hemos podido hacer el proceso, porque el hospital acumula también una deuda con Colpensiones. Eso nos mantiene sin la seguridad social”, precisa.



Manifiesta la presidenta el Sindicato de la Salud, que se reunieron con la alcaldesa de Sucre (Sucre), Elvira Julia Mercado buscando una solución a la problemática y esta les dijo, que no tenía dinero para adicionar a la entidad.



Ante la situación que enfrentan, los trabajadores del hospital entraron en cese de actividades permanente, prestándose solamente los servicios de emergencia y hospitalizaciones para pacientes delicados.



“El hospital se sostiene con los servicios que se prestan, pero el dinero de las ventas no alcanza para solventar todas las necesidades de la entidad y mucho menos para pagarle la deuda a los trabajadores”, anota la líder sindical.



Señala, que se trata de una situación que no saben cómo se va a soluciona y donde los perjudicados son ellos.



La funcionaria hizo un llamado al gobernador de Sucre, Héctor Espinosa Oliver, y al secretario de salud, Juan Carlos Granados Villa, para que se apersonen del problema y ayuden en su solución.



“Lo que pasa es que la alcaldesa dice que no tiene dinero, pero no le busca solución a lo que estamos viviendo. El gobernador y el secretario han llegado al pueblo, pero no hemos podido reunirnos con ellos”.



Ejercen presión

Contó la funcionaria, que el pasado fin de semana se presentó una situación que fue interpretada como una forma de presión y de chantaje para que los trabajadores no entraran en cese de actividades.



“El gerente del hospital, Hortor Julio Jiménez Rodelo, fue directamente a las casas de por lo menos 10 trabajador para entregarles cheque por el pago de vacaciones, para que se fueran y no participaran del paro”, afirmó.



Por lo pronto el cese de actividades se mantiene y esperan los trabajadores que les cancelen un importante número de meses y demás honorarios, para poder regresar al trabajo.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

