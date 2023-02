Las estafas de usuarios a restaurantes por medio de pagos virtuales se ha vuelto frecuente en Santa Marta. Los propietarios aseguran estar cansados y desesperados por las constantes pérdidas económicas que les genera esta modalidad de robo.



Por esa razón, uno de los afectados al descubrir el pago falso que pretendían hacerle por medio de una consignación, -que es cómo proceden los estafadores-, decidió, no solo exponerlo en las redes sociales, sino enviarle un pedido de comida con una preparación inusual.

La manera como actuó en este caso, lo grabó en un video que hizo público y que no tardó en viralizarse.



El dueño del restaurante Cómics Pizza contó en la grabación que no era la primera vez que lo intentaban engañar con una transferencia falsa, pero que en esta oportunidad pudieron darse cuenta que el pago no había ingresado.



Como represalia le hicieron creer al estafador que le habían enviado la salchipapa de costilla que solicitó, no obstante en realidad tomaron un empaque similar y lo llenaron de arena, almendras y lechuga con las tradicionales salsas.



“Estén muy atentos, porque todavía sigue esta modalidad, y es que hacen súper bien las capturas, por eso es mejor verificar antes de hacer el pedido”, escribieron en la publicación.



El video obtuvo muchos comentarios, todos a favor de la manera como procedieron en el restaurante de comidas rápidas.



“Bien hecho. Lo merecían. La maldad de la gente para robar no tiene límites”, fueron algunos de los comentarios que obtuvo la publicación.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv