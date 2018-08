Versiones encontradas sobre empresa de bus accidentado en Ecuador

Seis horas después de un trágico accidente en el que perdieron la vida 24 personas luego de que el bus en el cual viajaban se estrellara en carreteras ecuatorianas, aún no hay total certeza de cuál es la compañía propietaria del vehículo.



Información entregada por las autoridades de emergencia ecuatorianas indica que el bus que cubría al ruta Neiva-Quito, y que llevaba 34 pasajeros a bordo, entre ellos 23 colombianos y 10 venezolanos. Se estrelló a las tres de la madrugada de este martes en el kilómetro 8 vía Papallacta contra un campero en el que viajaba una familia de cuatro integrantes, que también fallecieron.

Juan Zapata, director de seguridad del municipio de Quito, dijo a EL TIEMPO que "el vehículo pertenece a la empresa colombiana Cotrans y salió desde la ciudad de Neiva para dirigirse a Quito".



Pero Hugo Fernández, gerente de la Cooperativa Cotrans en Bucaramanga, descartó que el bus accidentado en Ecuador sea de la empresa y pidió claridad a las autoridades sobre la información que se está brindando sobre el hecho.

"No tenemos ninguna ruta por allá. Nosotros operamos entre Cúcuta y Bogotá por la vía entre Duitama y Málaga. Para Ecuador no despachamos nada”, y agregó que "el conductor de bus que estaría implicado en el accidente, tampoco corresponde a un miembro de la compañía".



Armando Cuéllar, gerente de Coomotor, la empresa de transporte más grande del Huila, añadió a esta información que el vehículo accidentado en Ecuador no salió originalmente del terminal de Neiva porque desde allí no se maneja esa ruta. "El bus no salió de Neiva como se está diciendo, probablemente salió de Bogotá y tomó la ruta hacia Ecuador pasando por Neiva, Pitalito, Mocoa, Santana y San Miguel, en Putumayo", dijo Cuéllar.



En una cuenta de Flickr.com, de otro lado, aparece un bus con las marcas de Expreso Bolivariano cuyas placas corresponden a las del bus accidentado en Ecuador y reportadas, también, por las autoridades de ese país: USA 251.

Este es el bus que aparece en la cuenta de un usuario de Flickr. La Terminal de Transportes confirmó que fue vendido y ya no pertenece a Expreso Bolivariano. Foto: Tomada de Flickr.com

Extraoficialmente, una fuente de la oficina de prensa de la Terminal de Transportes de Bogotá le dijo a EL TIEMPO que el bus, en efecto, si perteneció a esa compañía pero fue vendido en enero de este año. Sin embargo, no hay datos sobre quién fue el comprador o a qué empresa quedó inscrito.



A esto añadió que ninguna compañía adscrita tiene permiso para cubrir la ruta hacia Ecuador.



A esto, el director de la Terminal de Transportes de Neiva, Didier Peña, señaló que si bien la información inicial desde Ecuador indica que el bus partió desde la capital del Huila, al tratarse de un vehículo de servicios especiales este no salió desde la terminal de esa ciudad. El vehículo, según información que recibió, venía desde Cali y pasó por Neiva.



