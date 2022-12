Tras casi 35 horas encadenado y en huelga de hambre, el alcalde de La Vega, en el Cauca, Óscar Molano, levantó la propuesta que había iniciado el pasado miércoles 14 de diciembre, en las instalaciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en Bogotá.

Pero en qué consiste el acuerdo que motivó al mandatario a quitarse los eslabones que ataban sus manos y a volver a su municipio en el Cauca, esperanzado en que el acta firmada con delegados del Gobierno Nacional se cumpla y sean promesas que "se las lleva el viento".



(Lea también: Lo que hay detrás del atentado que dejó 2 adultos asesinados y 2 niñas heridas)



Serían proyectos de inversión para financiar “y compensar los recursos que el municipio La Vega dejó de percibir este año y lo que estarían comprometido para el próximo", en materia de transporte escolar, mantenimiento de vías terciarias, atención a población discapacitada y otros que figuran en el Plan de Desarrollo.



“Regresaremos a nuestro municipio con buenas noticias. Nuestra lucha no fue en vano. Si bien, no logramos la certificación del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) para la reasignación de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), gracias a la negociación con el Gobierno Nacional, pudimos llegar a acuerdos y compromisos concretos para solventar mediante proyectos de inversión la profunda desfinanciación en la que nos encontramos”.



(Además: En video quedó registrado grave accidente entre motociclistas en Cartago)



“La lucha y el trabajo continuará, no cesaremos en nuestros justos y razonables reclamos. Es ahora cuando debemos estar más unidos, abrazar el futuro de nuestro territorio y avanzar por caminos de trabajo mancomunado entre las comunidades, la Administración municipal y el Gobierno Nacional”, agregó.



“Hoy el país ha puesto sus ojos en nuestra realidad, y eso ya es un logro muy importante. Agradezco cada expresión de afecto y respaldo”.



El motivo de su protesta pacífica se llevó a cabo, según explicó, se remonta a hace cuatro años cuando delegados del Dane llegaron hasta su localidad a realizar un censo, concluyendo que la tasa poblacional pasó de 47.000 (entre 2007 y 2017), a 24.642 habitantes en 2018.



(Lea también: Familia fue atacada en Cali: mataron al padre y abuela; 2 niñas están heridas)



“Con este cambio, el Departamento Nacional de Planeación reajustó el presupuesto y por ende, el Ministerio de Hacienda redujo de manera contundente y muy grave, los giros del presupuesto municipal”.



Agregó que los recursos en riesgo corresponden a diferentes proyectos, entre este transporte escolar, mantenimiento de vías terciarias, atención a población discapacitada y otros que figuran en el Plan de Desarrollo.



Molano dijo que en educación son $ 54 millones menos; salud, el bajonazo es de 4 millones), en agua potable, otra reducción de 283 millones; alimentación escolar bajó en 30 millones) y otros, completando un recorte de 2.442 millones.



La Federación Colombiana de Municipios, en representación de los alcaldes y alcaldesas del país, se pronunció frente a esta situación.



“Desde la Federación Colombiana de Municipios de la mano con los alcaldes, hemos sido reiterativos antes las distintas entidades de Gobierno, en la necesidad de adoptar acciones urgentes y definitivas que eviten el colapso fiscal de más de 900 municipios de categoría 4, 5 y 6”, manifestó el director ejecutivo de Fedemunicipios, Gilberto Toro Giraldo.



POPAYÁN