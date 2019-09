El Festival Internacional de Teatro de Manizales, en su recta final

A la edición 51 del Festival Internacional de Teatro de Manizales (FITM) le quedan tres días y 21 obras para que propios y visitantes disfruten del espectáculo teatral más antiguo de América Latina.

Entre las obras que se presentarán en lo que resta de la semana está Las canciones que bailaste para mí, de la compañía de danza brasilera Focus, que pone sobre escena un popurrí de 72 canciones interpretadas por Roberto Carlos, esto enmarcado en la temática escogida para esta edición del Festival: las relaciones sentimentales.



El FITM cerrará con dos obras de agrupaciones de Medellín, ciudad invitada.



Además de los actores provenientes de 11 países, el Festival ha tenido otras protagonistas estelares, la lluvia y la neblina que predominan por estos días en la capital de Caldas.}



Pese a esto, los parques y calles de Manizales están llenos de espectadores, unos pasajeros y otros permanentes. Frente a los actores, el paisaje es de personas bajo sombrillas o chaquetas y otros tantos apelando a la recursividad de resguardarse bajo una bolsa de plástico, una carpeta, o lo que tienen a la mano.



“El nombre de la obra lo hace a uno venir, igual es una vez al año y gratuito entonces hay que aprovechar estos espacios”, mencionó Yenni Botero, una espectadora de la puesta en escena de la compañía manizaleña Caza Retazos.



De las obras de calle solo se ha aplazado la del Circo Zoe, la más grande en escenografía, que -a pesar de que se desarrollaba en un barco- este no se mantenía a flote en agua dulce.



“Por la lluvia no hemos dejado de tener buena asistencia, la gente sabe de la calidad de la oferta y se sigue sumando”, dijo Octavio Arbeláez, director artístico del FITM.



Sin duda, cuando se apartan las nubes oscuras aparecen rostros nuevos que, motivados por la alegría de las interpretaciones, se dejan contagiar. “Es muy agradable que se pueda interactuar con los actores y hacerse parte activa de esto”, comentó Luisa Pacheco, quien se unió a los actores de la compañía canadienses Cazadores de Sueños.



Los que han corrido con mejor suerte son los asiduos seguidores del teatro de sala, quienes no han tenido inconvenientes con el clima. “En sala hemos encontrado mucha calidad y escenografías que nos recuerdan porqué el Festival tiene renombre.



Este tipo de espacios, que nos permiten cercanía con el actor y los elementos de la obra, son muy valiosos para los que no podemos asistir a teatro callejero”, mencionó Eugenia Rivas, una de las asistentes a la obra argentina Quiero decir te amo, presentada en el teatro El Galpón.



Al FITM le restan 11 presentaciones en parques y plazoletas públicas.

​

LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO

MANIZALES