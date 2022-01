Con sentimientos encontrados porque no se vivió la tradicional llegada de la Familia Castañeda, con la que cada año se da apertura al Carnaval de Negros y Blancos en Pasto, los pastusos y turistas compartieron la desolada senda por donde se ha vivido la fiesta.



Mientras tanto, en 20 talleres, 20 maestros en compañía de un gran equipo, trabajan en una contrarreloj, día y noche, ultimando los detalles para presentar sus obras de más de seis metros de alto, ques serán expuestas el jueves 6 de enero, llamado el Día Magno del Carnaval.



( Lea en contexto: Pasto se prepara para vivir otro carnaval atípico por el covid-19 )

Mientras la tristeza embargaba a un amplio sector de la población en la capital de Nariño, porque el pintoresco desfile no se llevqrá a cabo por las calles y avenidas, desde muy temprano en los más de 10 puestos de vacunación se podían observar largas filas de hombres y mujeres que con sombreros y ruana carnavalera querían ponerse la vacuna contra el covid-19.

Maestros en talleres preparan sus obras para Carnaval de Negros y Blancos Foto: Juan Pablo Rueda

Este año con un carnaval atípico por la pandemia, el desfile dio paso al conversatorio 'Saberes y relatos de la llegada de la familia Castañeda', en el que historiadores y cultores reflexionaron en torno a dicho acontecimiento-



Además, analizaron los cambios que con el paso de los años se le ha ido realizando al evento.



En los 20 talleres en Pasto, 20 maestros y sus equipos no cesan día y noche, ultimando los detalles para presentar sus enormes obras.



Son creaciones de más de seis metros de alto, las cuales serán presentadas el 6 de enero, llamado el día magno del Carnaval de Negros y Blancos.



Esta vez, debido a las restricciones por el covid-19, no desfilarán por la senda del Carnaval en grandes camiones-



Las obras estarán durante 5 días exhibidas sobre la calle 27 de Pasto, Nariño, para que los miles de visitantes puedan llegar hasta allí para observarlas.

Las obras realizadas por maestros en talleres serán expuestas desde el jueves 6 de enero. Foto: Juan Pablo Rueda

Y no todo podía ser tristeza y recuerdos este martes 4 de enero.



En horas de la tarde se realizó el Festival de Música Urbana en la Concha Acústica y casi simultáneamente se cumplía la rumba carnaval con la presentación de agrupaciones tropicales y orquestas tanto en la Plaza del Carnaval como en la Plaza de Nariño.



En los dos lugares se ejerció estricto control por las autoridades para que propios y extraños no utilicen la espuma, el talco ni el cosmético, y mejor utilicen el tapabocas y cumplan con el distanciamiento obligatorio.



Para Jorge Morales, se debería replantear el desfile con nuevas estampas, “porque se están repitiendo cada año las mismas y eso en la visual de la gente no es bueno”.



Otra cosa piensa la artista Carolina Rosero, para quien el desfile es muy importante por la participación que tienen los campesinos de los distintos corregimientos del municipio.



Para el 5 de enero la programación contempla la Rumba Carnaval en las dos plazas principales de Pasto, mientras que en la concha acústica se instalará el tablado satélite como un escenario de reactivación musical.

