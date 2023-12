A niño quemado con pólvora le aplicaron cebolla; lo llevaron 4 días después al hospital

Un menor que se quemó durante la Noche de las Velitas fue llevado a un centro asistencial el lunes pasado. El caso se conoció este jueves 14 de diciembre.



Según las autoridades, el menor se quemó con artefactos pirotécnicos y para calmar su llanto, en su casa le habían aplicado cebolla y una crema en la parte del cuerpo que resultó afectada.

El pequeño tiene 4 años y, según el Instituto Departamental de Salud de Nariño, el observaba en la vía pública a otros menores cuando jugaban con artefactos pirotécnicos (diablillo), pero de manera accidental uno de esos elementos “cayó dentro de su ropa ocasionando una quemadura grado I en el tronco”.



(Lea también: Harold Echeverry: habría dos menores más víctimas de presunto abuso sexual en Cali)

El Instituto Nacional de Salud informó, además, que a pesar de que la lesión sucedió el 7 de diciembre, se registró una “consulta tardíamente”. FACEBOOK

TWITTER

El Instituto Nacional de Salud informó, además, que a pesar de que la lesión sucedió el 7 de diciembre, se registró una “consulta tardíamente”.



Sobre el mismo hecho también se pronunciaron en la alcaldía de Pasto, a través de la Empresa Pasto Salud ESE, donde aseguraron que al menor se le garantizó manejo y cuidado de la lesión para lograr su recuperación.



La entidad indicó que el hecho se produjo en una calle del barrio Belén, en el suroriente de Pasto, a las 10:00 p. m. del pasado 7 de diciembre.



“Al parecer por un descuido de los padres de familia, cuando se encontraba como observador, en el momento que otros niños manipulaban el elemento pirotécnico, conocido como diablillo, elaborado a base de fósforo blanco, impactó y provocó una lesión grado uno en el cuerpo”, aseguró la médica general del Servicio de Urgencias del hospital La Rosa, María de los Ángeles Narváez.



La funcionaria dijo que inicialmente el caso fue manejado en la residencia del menor afectado, “pero ante la exigencia del jardín infantil que conocieron la situación registrada, solicitaron el dictamen médico, accediendo al servicio de urgencias del hospital de la Empresa Pasto Salud ESE, el lunes 11 de diciembre de 2023, a las 6:30 de la tarde, para la valoración del personal de la salud”.



(Lea también: ¿Por qué a Harold Echeverry no le imputaron violación de Michel Dayana González?)



De acuerdo con la gerente de la Empresa Social del Estado, Pasto Salud ESE, Ana Belén Arteaga, el diablillo es elaborado a base de fósforo blanco y es una sustancia química altamente tóxica, que de ser ingerida provocaría la muerte.



“En el caso del menor, se determinó la recuperación en la residencia y los controles en la unidad de Salud”, explicó.



Aclaró que “la empresa Pasto Salud notificó el caso a las autoridades respectivas, para el manejo del caso por posible negligencia de los padres de familia o cuidadores, como lo determina la norma. Se le metió dentro de la camisa”.



(Lea también: Harold Echeverry en la cárcel: 'Pido perdón a la familia de Michel Dayana González')



La madre del menor al dar explicaciones sobre lo ocurrido esa noche indicó: "Cuando el niño estaba mirando que están quemando eso, pues como que brincó uno de esos y se le metió dentro de la camisa, pero yo no miré porque estaba adentro sacando el dinero para poder ir a comprarle algo al niño”.



Recordó: “A lo que yo salí, mi hermano ya estaba con él, le rompió la camisa para que eso no siga chispoteando por dentro, después de eso entramos a la casa, le echamos esa cebollita que le echó mi mamá y después le echó la crema sulfa plata. El niño dejó de llorar, como no tenía ampolla ni nada, por eso tampoco no miré inconvenientes en llevarlo al centro de salud”.



(Lea también: 'Harold Echeverry aceptó cargos, pero no tendría rebaja de penas')



Igualmente comentó: “Apenas yo fui llegando al jardín yo le comenté a la profesora porque es algo que no se puede tapar, era conveniente mejor decir la verdad a decir mentiras porque el niño de igual manera les iba a decir”.



Hasta el momento, 15 personas han resultado quemadas por pólvora, en Nariño, de las cuales, cuatro son menores de edad y 11 son adultos.



PASTO