A manera de protesta pagan peaje con monedas de $50 pesos

Con una inusual forma de protesta por la reubicación del peaje El Purgatorito en Montería, cientos de usuarios pagan el costoso cruce por las casetas con monedas de $50 entregando de una en una a los cobradores del lugar.

Dicha situación, compartida por quienes transitan por esa vía, inició desde las 8:00 de la mañana de este jueves generando lentitud en el cobro y el represamiento de largas filas de vehículos.



"No nos estamos negando a pagar ni estamos bloqueando la carretera, pero esta es una manera de demostrar que no estamos de acuerdo con el abuso del Gobierno nacional que, sin socializar con las comunidades y sin cumplir con las normas de seguridad exigidas para la instalación de las casetas, decidió trasladar el peaje desde el kilómetro 18 hasta el kilómetro 13 en la vía Montería - Planeta Rica, afectando a quienes vivimos en esta zona", dijo Maritza Garrido, una mujer que pagó los $12.600 pesos del gravamen con monedas de $50 pesos.



Aunque la Policía intentó persuadir a los conductores para que no utilizaran las bajas denominaciones de las monedas, los usuarios ratificaron su decisión de continuar. Incluso, comerciantes de la zona se han ofrecido a hacer cambios de billetes a quienes deseen unirse a la protesta.



Así mismo, cientos de ciudadanos apoyados por concejales, líderes comunitarios y representantes de agremiaciones se unieron a la protesta y se apostaron con pancartas a un costado de la vía a la altura de las casetas de cobro.



"Por ser pacíficos el Gobierno nacional se ha burlado de nosotros y nos ha impuesto este peaje que nos encarece los productos y reduce los ingresos a quienes a diario tenemos que pasar por esta vía", dijo Euclides Causil, dueño de camión y quien transporta ganado desde las fincas hasta las subastas ubicadas cerca al puesto de cobro.



Pese a las múltiples protestas por la carga impositiva del peaje que empezó a funcionar, el Gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de Infraestructura ratificó la decisión de seguir funcionando en ese lugar.



El alcalde de Montería Marcos Daniel Pineda, instauró una acción de tutela ante el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas.



Con este recurso jurídico, el mandatario local solicita como medida provisional, la suspensión transitoria de las resoluciones que ordenan la reubicación del peaje El Purgatorio y establece tarifas diferenciales para el mismo.



De igual manera, pide que de forma inmediata se suspenda el cobro del peaje argumentando que se vulneraron derechos a las comunidades y hubo abuso de poder.



De otra parte, y después de siete meses de haber sido presentada una acción popular y solicitud de medidas cautelares para frenar el traslado del peaje, el Tribunal Administrativo de Córdoba, negó las pretensiones elevadas por congresistas de esa región.



Con ponencia de la magistrada Diva Cabrales, las medidas cautelares fueron negadas, muy a pesar de reconocerse en el fallo que la demanda está bien fundada, pero no cumple con todos los requisitos para darle paso a las pretensiones.



"Así las cosas, como quiera que no se acreditaron los requisitos para adoptar la medida cautelar solicitada, corresponde a esta corporación denegar la misma y proseguir con el curso del proceso", precisó en su decisión la magistrada Diva Cabrales.

GUDILFREDO AVENDAÑO MÉNDEZ

Especial para EL TIEMPO

Montería