A los 14 años ingresó a la Universidad del Magdalena a estudiar ingeniería civil

En el municipio de Chibolo, Magdalena, la historia de Sneider Avendaño Valverde, un joven de apenas 14 años, está dando de qué hablar luego de convertirse en el estudiante más joven de la Universidad del Magdalena.



Este año dará inicio a una nueva travesía que representa la meta más conmovedora de su vida: ser Ingeniero Civil.

Desde sus primeros pasos, Sneider demostró que la edad no es una barrera. A los tres años, ya leía correctamente, ingresando al grado de transición, y desconcertando a docentes y directivos que veían en él a un prodigio en ascenso.



Acompañado por su madre, Slendy Valverde Barrios, una fuente permanente de apoyo, Sneider logró un cupo en la institución universitaria por su alto puntaje en las pruebas Ecaes y llegó a la fase de entrevistas con una maleta cargada de sueños, completando así el proceso de admisión.



Su curiosidad innata y determinación lo han llevado a superar desafíos académicos que para muchos serían difíciles de alcanzar.

Sneider, el estudiante más joven entre los más de 1.900 que iniciarán este periodo académico, comparte su alegría y nerviosismo: "Me siento muy alegre de haberme graduado con 14 años. Es un logro que cualquiera quisiera tener, pero también me siento nervioso, porque regularmente las personas que entran aquí no tienen este rango de edad".



Sus razones para elegir la ingeniería civil reflejan su amor por las matemáticas y la física, así como su fascinación por explorar la infraestructura de puentes y edificios.

Pero no se trata de solo un logro académico; este magdalenense es un testimonio de compromiso, disciplina y pasión, forjado en medio de adversidades.



Su madre, Slendy Valverde Barrios, revela el trasfondo: "Fuimos víctimas de los violentos, que hicieron que vendiéramos nuestras propiedades y nos trasladáramos a Santa Marta".



Dijo que pese a toda esa situación, siempre motivó a su hijo a conquistar el éxito por medio de la educación.



Y es que esta familia, marcada por la violencia, se enfrentó a la adversidad para llegar a este gran momento.



Para Sneider Avendaño, el camino que se avecina está lleno de aprendizajes y retos. Con el respaldo de las herramientas y el recurso humano de la Universidad del Magdalena, el joven prodigio está listo para enfrentar el desafío de convertirse en el profesional que sueña ser y seguir llenando de alegrías y metas a su madre.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

En X:@rogeruv