El líder social Jhonny Mendoza, que ha sido amenazado en reiteradas ocasiones, fue blanco de un hecho criminal en Río Seco, corregimiento de Valledupar.



El ataque se registró el pasado martes con el incendio de su vehículo, cuando el vocero se encontraba en su residencia ubicada en este sector.



(Además: Él es Rafael Castillo, el contralor (e) que pidió suspender al alcalde Dau)



“Mi esposa escuchó ruidos en la calle, al asomarse vio a dos personas, pensó que se trataban de vecinos del sector. A los pocos minutos se levantó porque seguía la bulla y se percató que habían incendiado el carro con el que realizo mis actividades diarias”, relató el líder.

Hay pistas de los sujetos implicados en el ataque

Con la ayuda de la comunidad pudimos reconocer que el bolso pertenece a una persona conocida de la región, consumidora de droga. No sabemos si lo mandaron o fue iniciativa propia FACEBOOK

TWITTER

Aunque Mendoza logró contener el fuego con la ayuda de un amigo, el automotor quedó completamente calcinado.



“El carro estaba tanqueado de gasolina, por fortuna las llamas no alcanzaron a rodear la casa donde vivimos. Avisamos a la policía inmediatamente”, recalcó el líder.



Durante las investigaciones realizadas por las autoridades se encontró un bolso, que, al parecer, pertenece a uno de los sujetos implicados en el atentado.



(Le puede interesar: Hackearon las pantallas del Mall Plaza y pusieron videos pornográficos)



“Con la ayuda de la comunidad pudimos reconocer que el bolso pertenece a una persona conocida de la región, consumidora de droga. No sabemos si lo mandaron o fue iniciativa propia”, subrayó el vocero.



Jhonny Mendoza es presidente de la Junta de Acción Comunal de Rio Seco. Desde hace 12 años viene liderando procesos sociales y de desarrollo en la zona, a través de proyectos agrícolas y agropecuarios con el apoyo de las entidades locales.

No tiene protección a pesar de varias amenazas

Ya he tenido amenazas telefónicas por la labor que desempeño. Hemos tenido que sacar a dos personas del vecino país que se llegaron a este corregimiento a expender droga FACEBOOK

TWITTER

Durante los últimos meses, su actividad se ha visto afectada por denunciar hechos delictivos relacionados con el microtráfico de estupefacientes por bandas se disputan varios territorios del Cesar.



“Ya he tenido amenazas telefónicas por la labor que desempeño. Hemos tenido que sacar a dos personas del vecino país que se llegaron a este corregimiento a expender droga. Queremos que la fuerza policiva investigue los hechos”, detalló el líder.



Frente a estos hechos, el presidente de la Junta de Acción Comunal demandó protección por parte de los entes territoriales, ya que se siente expuesto al peligro permanentemente.



(Le puede interesar: Suspensión de William Dau: ya está lista la terna para elegir su reemplazo)



“No tengo protección a pesar de otras amenazas que he tenido. La Unidad Nacional de Protección me hizo un estudio, pero hasta ahora no me han brindado esquema de seguridad”, puntualizó el líder.



Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar

Más noticias en Colombia

Hallan el cadáver de un bañista flotando en playa prohibida de Cartagena

Hay 79 cupos del PAE para Gavaldá en Sucre, pero son 400 alumnos con hambre