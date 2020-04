A líder social de Sucre le dicen que su crimen ya está pago 

El ex aspirante al consejo de Sincelejo y líder social José Marrugo, denunció a través de Twitter que la noche del lunes fue víctima de amenazas de muerte.



El también ex aspirante al Congreso de la República, asegura en su publicación que los sujetos lanzaron piedras a su casa para que saliera, pero como no lo hizo, le gritaron que lo iban a pelar porque ya eso estaba pago.



En cuanto se produjo la denuncia, la Policía activó un dispositivo asistiendo a la residencia del líder.



Hasta allí llegaron los agentes del cuadrante, la Policía de derechos humanos y el grupo élite que se encarga de activar la ruta de atención para protección a líderes sociales en riesgo.

Según el informe policial, al señor Marrugo se le activaron las 22 actividades que incluyen los protocolos de la ruta y se le tomó la denuncia.



El líder ha estado solicitando desde hace un tiempo medidas de protección, que incluyen vehículo y escoltas, lo cual aún no ha tenido visto bueno de la UNP, que aún no ha tomado la decisión de asignarle lo que pide el líder.

Lideresas y líderes viven a diario situaciones de presión que afectan la salud mental Foto: Cortesía

“El parte que le puedo dar es de tranquilidad, en el sentido que hemos tomado la ruta que nos imponen las normas para atender este tipo de casos y nuestra Policía está muy atenta al tema”, dijo el gobernador de Sucre Héctor Olimpo Espinosa Oliver.



Agregó que según el reporte que recibió de la Policía, es que los agentes que acudieron a la casa del líder, según conversaciones con los vecinos manifestaron que no habían visto nada, por lo que les fue imposible corroborar el hecho. Sin embargo, se procedió a tomarle la denuncia.



“Todas estas denuncias hay que tomarlas con la seriedad del caso. Y hacer las averiguaciones, pero está en investigación. Él tiene unas medidas de protección con vigilancia”, puntualizó el mandatario de los sucreños.



Esta no es la primera vez que amenazan a José Marrugo, pues en el mes de febrero de este año, el líder denunció que unos sujetos le hicieron varias fotos a su casa.

Todas estas denuncias hay que tomarlas con la seriedad del caso. Y hacer las averiguaciones, pero está en investigación. Él tiene unas medidas de protección con vigilancia FACEBOOK

Tras hacer visible con un trino, la situación de riesgo que al parecer afronta, el líder también solicitó a las autoridades que investiguen a fondo lo sucedido, al tiempo que pide que le garanticen la vida.



Marrugo, quien ha cuestionado que las investigaciones anteriores no hayan tenido resultados, atribuye las presuntas amenazas, a denuncias de hechos de corrupción que ha realizado en todo Sucre.





Luz Victoria Martínez

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo