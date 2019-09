Caldas, a tres meses de tener su primer área metropolitana

Desde hace 20 años, Manizales, Chinchiná, Palestina, Neira y Villamaría buscan constituir la región Centro Sur de Caldas, pero no lo han podido lograr.

Hoy, a las actuales administraciones departamentales y municipales les quedan tres meses, lo mismo que le queda al área para ser una realidad. Y no es porque los siguientes mandatarios no puedan lograrlo, sino porque fue en este cuatrienio donde se vio mayor voluntad política.



Para declarar un área metropolitana esta debe ser aprobada por, al menos, el 5 % de los habitantes de cada municipio miembro, pero antes la Comisión de Ordenamiento Territorial (COT) del Senado debe recibir un documento técnico que muestre la viabilidad del área, más las cartas de voluntad de los alcaldes involucrados.



Al proceso del área metropolitana Centro Sur, que sería la séptima del país, solamente le resta una firma, la del alcalde de Manizales, Octavio Cardona, a quien la opinión pública le reclama por ello.



Al respecto, el mandatario local respondió, a través de Twitter, que la demora se debe a que los documentos no han llegado a su despacho. Sin embargo, la Gobernación de Caldas -promotora de la iniciativa- indicó que ya se radicaron los 490 folios que Cardona debe revisar para dar o no su visto bueno.



EL TIEMPO intentó hablar con Cardona, pero no fue posible. No obstante, supo que el pasado viernes este se habría reunido con la Secretaría de Planeación para definir el tema, pero hasta el cierre de esta edición no se había conocido el resultado de ella.



En esos ires y venires está el proceso, pero tanto los demás alcaldes como la opinión pública esperan que cuanto antes se tenga el sí de todos. “Después de que el COT tenga las cartas y el informe, solo queda que la Registraduría defina cuándo se haría la votación, podría ser terminando el año o en el 2020, pero la consolidación ya estaría blindada”, aseguró el secretario de Planeación de Caldas, Juan Felipe Jaramillo.



Pero ¿por qué el interés en consolidar un área metropolitana? ¿Qué la hace tan relevante? A estos interrogantes, Jaramillo respondió que esa es una figura que ayudará a resolver problemáticas que se “escapan” de las capacidades administrativas, fiscales y económicas de los municipios.



Esta figura tiene la potestad de ejecutar obras referentes a conectividad vial, catastro y viviendas de interés social, de envergadura amplia. “En el caso de Palestina, a donde van personas de toda la zona a descansar, se necesita una buena red hospitalaria, estación de bomberos y policía y un mejor acueducto y alcantarillado, eso solo lo puede lograr un área metropolitana”, explicó Jaramillo.



Juntos potenciar corredores turísticos, movilidad de estudiantes, trabajadores y empresas, son otras de las virtudes que tendría esta figura administrativa, que no ha logrado ver la luz a pesar de los intentos. El último fue en 2013, bajo la alcaldía de Jorge Enrique Rojas en Manizales, pero en aquella ocasión también hubo una disputa que no permitió las firmas.



El gobernador de Caldas, Guido Echeverri Piedrahita, dejó claro que -contrario a lo que se opina en las calles- no existe con el Alcalde un roce personal o político que esté incidiendo en el tema



“No tengo ninguna dificultad personal con Octavio y él no la tiene conmigo. Tenemos excelentes relaciones y él ha dicho que es partidario del área y sé que entiende los beneficios de este proceso”, apuntó el mandatario caldense.

​

LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO MANIZALES