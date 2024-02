A la cárcel señalada del homicidio de su expadrastro: el hombre era víctima de maltrato

El pasado 7 de febrero la Fiscalía General de la Nación emitió orden de aseguramiento carcelario a una mujer de 32 años, después de que fuera señalada como la presunta responsable de la muerte de su expadrastro.



El hecho, por el cual es acusada la mujer, sucedió el pasado 25 de enero en el corregimiento de Monterrey, ubicado en el municipio de Simití, al Sur del departamento de Bolívar.



El día del crimen, como era costumbre, el expadrastro de la mujer se transportaba en motocicleta para dirigirse a su lugar de trabajo en horas de la madrugada. Dadas las circunstancias, la femenina aprovechó la rutina del hombre para esconderse detrás de una maleza y atacarlo, según la Fiscalía.



Su exhijastra lo agredió con un palo de madera y un arma corto punzante, causándole múltiples y graves heridas al hombre de 50 años.



Tras el hecho, la víctima fue auxiliada por varios transeúntes de la zona; no obstante, murió de camino al centro de salud.



Mientras tanto, la mujer fue capturada en fragancia por las autoridades policiales.



Durante la investigación, la Fiscalía pudo esclarecer que "existía un problema de violencia familiar en el que la excompañera sentimental de la víctima, y madre de la hoy asegurada, permanentemente agredía al hombre, por lo que él decidió terminar la relación", comunicó la Fiscalía.



Al separarse, la situación no fue aceptada por la mujer ni sus hijas, por lo que continuaron con las amenazas y agresiones permanentes hacia la víctima.



Finalmente, la Fiscalía le habría impuesto los cargos por homicidio agravado, pero no fue aceptado por la presunta responsable del homicidio.



