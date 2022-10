La Policía Metropolitana confirmó que padre y madrastra son los responsables de la muerte de un niño de 13 años en una vivienda de Santa Marta.



(Además : ¿Hasta cuándo se extenderá la temporada de lluvias en Colombia?)



La pareja de esposos fue capturada y procesada ante un juez de control de garantías por los delitos de homicidio agravado y tortura.



Los detenidos fueron identificados como Juan Carlos Jiménez Granados y Luz Marina Jiménez Jiménez, quienes son el padre biológico y la madrastra del menor de quien se supo pertenecía a la etnia Chimilla.

La comandante de la Policía Metropolitana, coronel Adriana Paz, dio a conocer más detalles sobre el maltrato físico y psicológico al que era sometido el niño.



(También: Se entregó a las autoridades implicado en accidente en el norte de Barranquilla)



Según la alta oficial, la pareja no solo lo golpeaba con cualquier tipo de objetos, sino que además lo obligaba a agredirse con otro hermano.

Esas peleas que originaban los mismos padres, las grababan con su celular y no permitían que frenaran hasta que uno de los dos quedara muy lastimado” FACEBOOK

TWITTER

“Esas peleas que originaban los mismos padres, las grababan con su celular y no permitían que frenaran hasta que uno de los dos quedara muy lastimado”, reveló la coronel Paz.



De otra parte, la comandante de la Policía indicó que el menor tenía una herida abierta en la cabeza, además de evidentes golpes y especie de laceraciones en el cuello.



Su cuerpo fue encontrado en el interior de su vivienda. A partir de ahí se inició una investigación que permitió determinar que serían sus propios cuidadores quienes le habrían causado su deceso.

Hermano de niño hallado muerto quedó bajo protección del Icbf



El hermano del menor fallecido, quedó bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).



El Icbf por medio de un comunicado expuso que tras conocer lo sucedido designó un equipo de Defensoría de Familia que adelantó la verificación de derechos del menor de 11 años, quien también vivía en el núcleo familiar.



(Le puede interesar: La millonaria recompensa por la balacera en una cabaña de Puerto Colombia)



“Durante la verificación se constató que el niño presenta signos de violencia, por lo que se le abrió un proceso administrativo de restablecimiento de derechos y quedó bajo protección en la modalidad de hogar sustituto”, expuso la institución.



El Icbf manifestó que también le brinda acompañamiento a la hermana de 15 años del menor, la cual no convivía con ellos.



“Es un hecho lamentable que nos tiene que tocar a todos. No podemos seguir permitiendo que los hogares, que deben ser el principal entorno protector, no sean garantes de derechos. Esperamos que las autoridades esclarezcan prontamente los hechos y los implicados respondan ante la justicia”, manifestó Mario Ariza, director regional del Icbf.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv