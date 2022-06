Un juez de control de garantías legalizó la captura y envió a la cárcel a Yeni Alexandra Higuera Casallas, por su presunta responsabilidad en la muerte de su hijo de 15 meses en una playa de Santa Marta.



Su detención, al igual que la investigación, se llevó a cabo en absoluta reserva por parte de las autoridades.



Sin embargo, tras realizarse las respectivas diligencias judiciales, la Policía Metropolitana de Santa Marta informó que uniformados adscritos a la Sijín e Infancia y Adolescencia de esta institución se trasladaron hacia Bogotá para hacer efectiva la orden de captura en coordinación con la Fiscalía en contra de la madre.



La mujer, de 25 años, fue detenida en plena vía pública, en el sector Puente Aranda.



Indicó la institución que, a través de las labores de investigación, se logró la recolección del material probatorio que permitió establecer la presunta responsabilidad de la capturada.



Una vez realizadas las audiencias, el juez determinó medida intramural para la procesada.

En plena vía pública en la ciudad de Bogotá se llevó a cabo la captura de Yenni Higuera, quien es señalada de ser la responsable de la muerte de su hijo en una playa de Santa Marta.

Los hechos

El cuerpo del niño fue hallado el pasado 4 de abril en el sector turístico de Buritaca, zona rural de la capital del Magdalena.



Su madre, con quien había viajado procedente de Bogotá, solo apareció 15 días después, según reportaron sus familiares que la buscaban desesperadamente.



Yeni venía teniendo diferencias con su expareja, Edwin Guerrero, con quien enfrentaba un proceso legal por el menor.



La mujer, enfermera de profesión, indicaba que temía perder la custodia de su hijo. Por esa razón se habría marchado con el niño sin avisarle a nadie con destino a Santa Marta.

Las últimas imágenes del niño con su madre

En unos videos de cámaras seguridad de establecimientos de la zona de Buritaca, se ve a Yenni Alexandra Higuera Casallas en horas del día junto a su hijo cuando se dirigía hacia el balneario.



La mujer se baja de un taxi con el niño en sus brazos. Del vehículo saca un flotador infantil y el coche en el que posteriormente ubica a la criatura. Ella viste sombrero, gafas de sol y un vestido ligero con ropa de baño, como cualquiera de los centenares de turistas que visitan este destino turístico.



Al aproximarse a la zona de negocios es abordada por varios trabajadores que llegan a ofrecerle servicios de alimentación.



Yenni ingresa al restaurante donde habría permanecido un tiempo para comer antes de dirigirse a la playa. Esas serían las últimas imágenes que se conocen del niño con vida el 1 de abril.



Al día siguiente, el cuerpo sin vida del bebé fue encontrado por otras personas en la arena a unos metros de su coche azul.



También se obtuvieron imágenes de otro negocio sobre la carretera Troncal del Caribe, donde aparece la mujer caminando descalza y desorientada en horas de la noche.

¿Con problemas mentales?

Solo 15 días después de la tragedia, Yenni Higuera, que se reencontró con su familia, presentaba un supuesto trauma psiquiátrico que obligó a internarla en una clínica mental.



Debido a su estado de salud no fue entrevistada inmediatamente por las autoridades, que ya en ese momento habían iniciado las investigaciones.



Lo único claro en ese momento era que el niño había muerto por inmersión, de acuerdo al dictamen de Medicina Legal.



Su padre, Edwin Guerrero, reclamaba insistentemente a la Fiscalía y Policía resultados que permitieran esclarecer lo que pasó con su hijo.



Mientras esperaba una llamada sobre los resultados de las investigaciones, a Edwin lo contactaron pero para una citación judicial ante una nueva denuncia interpuesta por Yenni Higuera, quien lo señalaba de amenazarla y solicitaba una orden de alejamiento.



Eso fue lo último que se supo de este caso, que solo volvió a reactivarse en las últimas horas con la orden de captura contra Yenni Higuera, quien deberá ahora responder ante las autoridades por el delito de homicidio agravado.

Solo 15 días después de la tragedia, Yenni Higuera que se reencontró con su familia presentaba un supuesto trauma psiquiátrico que obligó a internarla en una clínica mental. Foto: Cortesía Policía Metropolitana de Santa Marta

El padre de la criatura, quien reclama justicia, no ha querido referirse a la detención de su expareja. Solo indicó que, hasta ahora, no ha sido notificado de ningún avance del caso, pero que confía en que la muerte de su pequeño no quedará en la impunidad.



“Han querido dilatar el proceso y hasta me han atacado por la posición que he mantenido de exigir resultados. Como papá que ha sufrido con la muerte de mi hijo, lo único que deseo es que se sepa la verdad”, manifestó en su momento a EL TIEMPO Edwin Guerrero, quien asegura que en el tiempo que convivió con Yenni no le reconoció ningún comportamiento agresivo ni trastornos psicológicos.



“Nunca habría imaginado que fuera capaz de hacerle daño a su propio hijo”, afirmó.

ROGER URIELES

Para EL TIEMPO

Santa Marta

En Twitter: @rogeruv