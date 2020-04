'A caballo debemos llevar cartillas para estudiantes del campo’

Si hay un departamento que ha resultado muy golpeado por la pandemia es tal vez Caldas, un territorio de gente cálida y amable que vivía del turismo que les generaban el paisaje cafetero, el parque de los Nevados y sus pueblos típicos.



Su gobernador, Luis Carlos Velásquez, habla de cómo enfrenta la crisis, de los proyectos de infraestructura claves y de los esfuerzos en una región con baja cobertura de internet.

¿Cómo queda su plan de gobierno en la crisis?



Caldas lamentablemente ha tenido dos víctimas fatales por coronavirus, pero queremos ser el departamento con menos muertes. Definitivamente, los planes de desarrollo se van a ver un poco enmarcados dentro de esta crisis, al menos durante el primer año.



¿Cómo está lidiando con el aislamiento?



Esto ha sido muy complejo porque el caldense es una persona muy amable, muy familiar, y el encierro ha sido bien retador. Tenemos tres estrategias para enfrentar esta crisis: vida, solidaridad y futuro. En vida estamos invirtiendo cerca de 24.000 millones de pesos de regalías para poder llegar a los hospitales y tener muy pocas víctimas fatales, es nuestro anhelo. En solidaridad queremos llegar a 399.000 hogares, 198.000 de ellos con mercados. Y en futuro queremos reactivar muy pronto la economía, y eso nos ha llevado a seguir trabajando en el proyecto del aeropuerto del Café, en el comienzo rápido de la autopista Pacífico 3, y tratamos de darles todo el apoyo a los industriales.



¿A qué tipo de desafíos se han enfrentado?



El desafío más importante fue cerrar las fronteras y todas las vías. Ha sido muy retador el tema del comercio, sobre todo el informal. Un reto ha sido también que de cada 100 familias, 12 tienen internet, y nos ha tocado usar megáfonos, ir a las emisoras de los municipios.

¿Qué lecciones hay para el departamento?



El coronavirus nos deja dos grandes lecciones: la primera, tenemos más de 33.000 consultas en telemedicina, es la hora de llevar internet a las zonas rurales dispersas. Y, dos, muchos estudiantes se están quedando sin estudiar porque no tenemos internet. Estamos llevando cartillas a caballo para que los estudiantes no se queden sin su programa curricular.



¿Qué ha pasado con el Aeropuerto del Café?



El Aerocafé, un proyecto que cuesta más de 400.000 millones de pesos, ya tiene una fiducia conformada. Va a ser realidad en este cuatrienio. Creo en la promesa del presidente Duque, y la Gobernación hará un aporte de 110.000 millones de pesos en este primer año. Es un proyecto que generará 1.800 empleos, competitividad y potenciará el turismo del paisaje cafetero.



¿Y la hidroeléctrica?



Estamos haciendo estudios y validando la licencia social, porque hay comunidades que se oponen a Miel 2, que en el 2023 va a tener decisiones importantes, y esperamos le genere al departamento entre 8.000 y 10.000 millones de pesos al año.



¿Qué pasa con los otros proyectos?



Dividimos el gabinete en dos: bomberos y planeadores. Los bomberos están apagando el incendio del coronavirus día a día. Y los planeadores estamos mirando la reactivación económica. Además del Aerocafé, que tiene 6 predios comprados, tenemos cerca de 62 proyectos en los cuales se viene trabajando, como la central de beneficios de café y el puerto multimodal de La Dorada.



¿Qué futuro le espera al turismo en Caldas?



Vamos a tener que fortalecer el turismo local, llegar al turista colombiano. Las fronteras van a estar cerradas, pero hago una llamado al positivismo.



¿Y la pelea con las EPS?



Peor que el coronavirus son algunas EPS. Han recibido 2,7 billones de pesos para atender el coronavirus y no le han girado a la salud.



¿Cuánto le adeudan?



A mí me deben 144 mil millones de pesos, a mi hermano Risaralda 191 mil y al hermano departamento del Quindío 161 mil millones, para un total de 546 mil millones de pesos que les deben al Eje Cafetero. Con la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y los gerentes de los hospitales vamos a presentar una tutela, y luego viene una denuncia penal.



¿Esa deuda cómo ha golpeado el sector salud?



Este flagelo que vivimos con las EPS hace que la infraestructura hospitalaria del Eje y de Caldas sean en gran parte obsoleta. Por fortuna, en Manizales tenemos una infraestructura muy buena. Le hacemos un llamado a la Supersalud, a la Presidencia, para que las EPS nos paguen, para poder tener en mejor estado los médicos, los pacientes y que no se vulneren sus derechos.

