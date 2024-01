Tras 25 años del terremoto del Eje Cafetero en 1.999, expertos explicaron la tragedia

El 25 de enero de 1999 a la 1:19 de la tarde se registró un sismo de magnitud 6.2 en la escala de Richter y a 17 kilómetros de profundidad con epicentro en el municipio de Córdoba, Quindío.



El movimiento telúrico generó el desplome de cientos de edificaciones en poblaciones de Quindío, Risaralda y norte del Valle del Cauca.



El saldo final fue de 1.185 personas fallecidas, 8.536 heridos y más de 35.000 viviendas destruidas.



La mayor parte de la tragedia se registró en Armenia donde centros médicos, colegios, hoteles, estaciones de policía y de bomberos se vinieron abajo. Según los organismos de socorro, este fue uno de los terremotos más devastadores en la historia de Colombia.

John Makario Londoño, explicó que la gran afectación se debió en parte a la profundidad superficial del sismo. Foto: Archivo EL TIEMPO

Colombia es un país sísmico, el centro occidente del país es absolutamente sísmico y el Quindío está en esa zona FACEBOOK

Después de 25 años y luego del fuerte sismo registrado hace 7 días en la región, los habitantes se preguntan por qué si su magnitud no fue tan alta este terremoto causó tantos daños.



El director técnico de geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano (SGC), John Makario Londoño, explicó que la gran afectación se debió en parte a la profundidad superficial del sismo.



“Este sismo desafortunadamente fue muy destructivo, aunque la magnitud no debería haber dado para registrar todos estos estragos principalmente en Armenia, pero esto se debió básicamente a dos factores; uno la superficialidad y dos a la mala construcción, a que las construcciones de esa época no cumplían con la norma sismoresistente, muchas de ellas fueron afectadas por las vibraciones y la energía que este sismo liberó y quedaron destruidas”.

Conmemorar este tipo de sucesos después de 25 años permite que tanto la ciudadanía como las autoridades tomen decisiones y acciones para salvaguardar vidas. Foto: Archivo EL TIEMPO

Añadió que la construcción sismoresistente “no es un factor trivial, pues se le debe poner mucho énfasis en que las construcciones cumplan con esta norma, si la construcción está bien hecha y cumple la norma, muy probablemente solo sienta la vibración, pero no pasa nada, no colapsa, no se cae y se preserva la vida de la persona que es lo más importante”.



Finalmente advirtió que conmemorar este tipo de sucesos después de 25 años permite que tanto la ciudadanía como las autoridades tomen decisiones y acciones para salvaguardar vidas, debido a que Colombia es un país sísmicamente activo y que donde hubo un sismo en el pasado es probable que vuelva a ocurrir en el futuro.

El terremoto que duró aproximadamente 28 segundos dejó 69 personas fallecidas en Risaralda y un centenar de heridos. Foto: Archivo EL TIEMPO

En esto coincidió el coordinador del Observatorio Sismológico de la Universidad del Quindío, el ingeniero Juan Carlos Zorrilla Aguirre.



“Creemos que porque hubo un evento sísmico importante hace 25 años esto no volverá a ocurrir. Pero Colombia es un país sísmico, el centro occidente del país es absolutamente sísmico y el Quindío está en esa zona”.



“El fenómeno sísmico es completamente aleatorio, si bien podemos tratar de generar modelos de predicción, en proyección y con probabilidad, nosotros jamás podemos decir cuándo y dónde va a ocurrir un evento sísmico, es sólo una probabilidad”.



El terremoto que duró aproximadamente 28 segundos dejó 69 personas fallecidas en Risaralda y un centenar de heridos.

tras dos décadas de la tragedia, las instituciones de socorro sostienen que se encuentran más preparadas para atender las emergencias. Foto: Archivo EL TIEMPO

De acuerdo al director de la Defensa Civil en Caldas y Risaralda, Alfredo Muñoz, tras dos décadas de la tragedia, las instituciones de socorro se encuentran más preparadas para atender las emergencias.



“La Defensa Civil Colombiana cuenta con unos grupos de respuesta USAR para atención de estructuras colapsadas, contamos en el departamento de Caldas con el COL 16, en Risaralda contamos con una unidad de estas que está en estructura para reconocimiento por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, los cuales están capacitados para atender esta eventualidad. Igualmente, como institución estatal, tenemos en el departamento de Antioquia el COL 28 que está disponible para apoyar cualquier eventualidad que se presenta, ya sea en el Eje Cafetero o en cualquier lugar del país”.

Laura Sepúlveda

Para EL TIEMPO