Protesta de conductores genera anormalidad vial en Bucaramanga

Los transportadores de las rutas convencionales de buses en Bucaramanga y el Área Metropolitana, levantaron hoy su voz de protesta, con un 'plan tortuga', para exigir más controles al transporte informal, y la adecuación de nuevas rutas, más rentables y sostenibles, para poder brindar su servicio a la comunidad.

Partiendo desde diferentes puntos claves de Piedecuesta, Girón, Floridablanca y Bucaramanga los conductores avanzan lentamente hacia El Centro de Bucaramanga, donde se concentrarán frente a la Alcaldía para pedir más control y operativos contra el transporte informal que 'campea' en la ciudad.



La movilización ha afectado a centenares de personas que se vieron obligadas a caminar para llegar a sus sitios de trabajo. Los sectores de El norte, Provenza, puerta del Sol y El Centro de Bucaramanga son los más perjudicados con la protesta, pues Metrolínea canceló, por el momento, seis de sus rutas.

La autopista entre Piedecuesta y Floridablanca registró complicaciones para la movilidad y la vía Transversal Oriental también estuvo bloqueada por momentos.



Edwin Pinzón, líder de un grupo de transportadores, aseguró que esperan encontrar una solución lo antes posible al problema del transporte ilegal en el área metropolitana. "Los alcaldes de los municipios del área nos han causado graves daños y perjuicios con la decisión de no atacar al mototaxismo(…) los operativos que hacen son ineficientes, necesitamos que se intensifiquen y se hagan de forma constante" afirmó Pinzón.

En cuanto a las rutas de los buses convencionales, los líderes de la manifestación aseguran no poder entrar a zonas residenciales o de universidades debido a que por allí ya existen rutas del Sistema Integrado de Transporte Metrolínea (SITM). "No aguantamos más, si vamos a sentarnos a la mesa es a buscar soluciones para que el 34% de las rutas que nos dejaron sean sostenibles y rentables, no vamos a seguir trabajando a pérdida" dicen.



En 2016, el Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial había ordenado a los cuatro alcaldes del área metropolitana, en un plazo no menor a cinco días, tomar medidas concretas que frenen de manera efectiva el transporte informal en sus municipios.

Sin embargo, y pese a que ya han pasado tres años desde este fallo judicial, el transporte informal es una problemática que continúa creciendo en la ciudad y que tiene "al borde de la quiebra" a los transportadores de los llamados buses convencionales.



Ante las protestas, el Área Metropolitana de Bucaramanga, informó en un comunicado que no entiende las razones de la movilización, y realizó un llamado a los transportadores para esperar a que se cumplan los plazos pactados el pasado mes de febrero durante las reuniones en las que se abordaron estos temas.



Las estadísticas oficiales dan cuenta del clamor que tienen los transportadores urbanos. En cerca de tres años, los buses convencionales y Metrolínea dejaron de recaudar al menos 17 millones 257 mil pasajes, cifra que afecta la operatividad del gremio local.

Promesa del AMB

El Área Metropolitana de Bucaramanga realizó un pronunciamiento en febrero del presente año, en el cual se comprometieron mejorar el servicio de transporte colectivo en los cuatro municipios que conforman el área metropolitana, a más tardar, el 19 de marzo. Sin embargo, los transportadores optaron por no esperar hasta esa fecha, y alzar su voz de protesta para exigir prontitud en lo pactado.



BUCARAMANGA