950 mil personas han ingresado a los 16 balnearios de Santa Marta

Desde el 2016 la Promotora Turística de El Rodadero (Pro-Rodadero) busca solucionar los principales problemas que se registran en este corredor turístico de la Santa Marta.



Iván Calderón Quintero, quien se encuentra al frente de la promotora turística, ha estado batallando para que este rincón del Caribe siga siendo naturalmente mágico.



Santa Marta es una ciudad con vocación turística, donde más del 80 por ciento de la población vive de esta actividad y El Rodadero es uno de los sitios predilectos de los visitantes al momento de arribar a la ciudad.



Por ello, el trabajo de Pro Rodadero juega un papel fundamental en la organización de este corredor turístico atiborrado por vendedores informales, formales, comerciantes y empresarios que buscan generar ingresos para su sostenimiento.



Debido a la pandemia del Covid-19 la 'Perla de América’ cerró sus puertas al turismo y más de 5 mil familias se vieron afectadas por no tener con qué subsistir durante el confinamiento. Incluso, desde Pro Rodadero en cabeza de Calderón se tuvo que decidir que era más importante: la vida o el trabajo.



¿A qué retos se enfrentó Pro Rodadero durante el inicio de la pandemia del Covid-19?

Esto significó la parálisis total del sector turismo. Se afectaron los ingresos de centenares de pequeños informales con confianza legítima y algunos rebuscadores, pero también de empresas tan importantes como del sector hotelero, gastronómico, transporte marítimo, alquiler de apartamentos y comercio.



La cuarentana impidió la llegada de turistas que representan el 80 % de la venta y movimiento en estos lugares turísticos.

Iván Caldero, director de Pro-Rodadero Foto: Hugo Montoya

¿Cuántos trabajadores del turismo afiliados a Pro Rodadero se vieron afectados con el confinamiento?

En El Rodadero se habrían afectado unos 5 mil empleos entre formales e informales porque es un sector muy dinámico y representa la captación del 32 % de los turistas que llegan a la ciudad.



El corredor turístico y toda la hotelería representan el 80 % de la oferta turística, sin contar con el sector formal en donde se paralizaron muchos empleos. Un golpe fuerte que apenas se está recuperando.



¿Cuántas agencias de viajes y hoteles afiliados a la promotora cerraron sus puertas debido a la pandemia?



No tenemos una cifra todavía consolidada, hay muchos negocios que han ido cerrando pequeños comercios, restaurantes nuevos, emprendimientos de marcas pequeñas. Nosotros calculamos que son alrededor de 100 negocios solo en el sector de El Rodadero, pero todavía no tenemos una cifra para valorar porque esto todavía no ha terminado.



¿Cómo ha sido la reactivación económica para el turismo? Teniendo en cuenta qué cerca del 80% de la economía de la ciudad la mueve esta actividad.



A partir del 18 de septiembre se inició una reactivación económica en el sector turismo que reactivó más de 35 mil empleos entre directos e indirectos, precisamente de hotelería, gastronomía, transporte.



Además, se logró que Santa Marta tuviera cifras líderes en la ocupación hotelera a nivel nacional, que tuviera una llegada en la terminal aérea líder creciendo con el 20 % según reportó el Aeropuerto del Oriente S.A.S.



¿Cuántas personas han ingresado a las playas de la ciudad desde la reactivación?



A las playas de Santa Marta ingresaron hasta el mes de marzo, que empezó el tercer pico de la pandemia, alrededor de 950 mil personas a los 16 balnearios que están destinados para el goce de turistas y samarios.

Las autoridades han reforzado las medidas en las playas. Foto: Alcaldía de Santa Marta

¿Cómo se sostuvo la promotora turística, si no se estaban recibiendo ganancias del turismo?

Para la promotora ha sido muy difícil, pues ha sido de donaciones de empresarios privados para poder mantener con vida, sobreviviendo, flotando, la vida legal de la promotora.



Teníamos 25 empleados, en estos momentos tenemos solamente 6 y con mucha dificultad, todos han hecho sacrificios de sus ingresos para mantener viva esta llama que es la promotora.



¿Que tanto afectó al sector turístico el cierre de playas?

El sector turístico no se vio afectado con el cierre de los tres días, lo que se ha hecho es una medida muy buena para mantener cuatro días abiertos y tres días cerrados, manteniendo un equilibrio entre la salud y la economía.



Creo que ha sido una medida acertada que hasta el momento ha permitido funcionar de alguna manera y obtener ingresos para muchas familias que necesitan.



¿Cómo ha sido el manejo y capacitación de los prestadores de servicio turístico en medio de la pandemia?

A los prestadores turísticos se les ha hecho cuatro pruebas de Covid-19, se ha capacitado alrededor 200 personas que han sido multiplicadores, también se ha hecho mucho trabajo social y obviamente esto ya depende de las personas. Esperamos que ellos tomen consciencia porque el virus es mortal y no distingue clases social y labor.



Más de 20 resultaron infectados, ¿Qué medidas se están tomando para evitar los contagios?



Desde que arrancó la pandemia muchos prestadores de servicios turísticos han muerto por lo propio de la pandemia, muchísimas personas, carperos, silleteros, gente que alquilaba apartamentos, guías turísticos, la pandemia no distingue de clase, distinción social, no distingue de ninguna actividad económica.



Para trabajar en el sector del turismo se están haciendo periódicamente pruebas Covid.



Por el momento, a los balnearios de Santa Marta, esos que son el sustento de decenas de familias, los propios pueden ingresar con su ‘Pico y cédula’. En cuanto a los turistas una persona del núcleo familiar debe tener ´Pico y cédula’ o tener el soporte de reserva de su lugar de hospedaje.

Hugo Montoya

Especial para EL TIEMPO Santa Marta

Estudiante de Comunicación Social y Periodismo

Universidad Sergio Arboleda-Santa Marta

