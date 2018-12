Al menos 80 intoxicados con cena navideña en Montelíbano, Córdoba

Una cena navideña ofrecida por un particular a los vecinos del barrio Brisas del Sur en Montelíbano (Córdoba) terminó intoxicando a por lo menos 80 persona que participaron del agasajo.



El reporte médico indica que todas las personas afectadas fueron atendidas y se encuentran fuera de peligro.

El caso ocurrió en horas de la tarde de este martes 25 de diciembre. Los invitados, 160 en total, participaron de la cena comunitaria compuesta por arroz con pollo.



Luego de acabada la cena los comensales presentaron fuertes dolores de estómago por lo que tuvieron que acudir al hospital local, donde fueron atendidos oportunamente.



Aunque no se conoce un parte médico oficial, los mensajes de los médicos a los familiares de los afectados es que la emergencia fue controlada de manera oportuna.



En la noche algunos fueron dados de alta, pero otros continuaban bajo observación médica, mientras se indagaba por la calidad de los alimentos que consumieron y se insinuaba investigar a la persona particular que quiso tener el gesto con la comunidad afectada.



De igual forma, se tomaron muestras de los alimentos para ser remitidos al laboratorio de salud pública de la Gobernación de Córdoba, para establecer el origen de la masiva intoxicación.

Cerro Matoso se pronuncia

La empresa Cerro Matoso, la cual opera en Montelíbano mediante la extracción de ferro níquel en esa región, emitió un comunicado horas después de ocurrida la emergencia, tras recibir fuertes críticas a través de redes sociales, en las que aseguraban que la compañía había ofrecido la cena navideña.



El siguiente es el comunicado de Cerro Matoso:

Cerro Matoso S.A. informa a la opinión pública que lamenta los hechos sucedidos el día de hoy donde alrededor de 80 personas, habitantes del barrio Brisas del Sur del Municipio de Montelíbano, fueron atendidos en el hospital local al parecer debido a una intoxicación.



La empresa aclara que no realizó la donación de estos alimentos ni participó en la contratación ni producción de la alimentación del evento, tal y como se ha venido publicando en las redes sociales, cuyo objetivo no es más que manchar la reputación y el derecho al buen nombre del que goza Cerro Matoso.



La compañía ha estado en contacto con el Hospital Local de Montelíbano, disponible a brindarle el apoyo requerido. El sistema de emergencias hospitalario funcionó adecuadamente y manifestaron que hasta el momento no requieren de soporte adicional.



Cerro Matoso mantiene su compromiso con la comunidad de Montelíbano, promoviendo el diálogo regido por nuestra determinación de ser un aliado del Alto San Jorge para su crecimiento social y económico.

Gudilfredo Avendaño Méndez

Especial para EL TIEMPO

Montería.