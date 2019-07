52 % de homicidios en Pereira son por intolerancia

Aunque de acuerdo con un reciente estudio del Instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses, Pereira es la séptima capital del país en muertes violentas, la tasa de homicidios en esta ciudad es 24 por cada 100 mil personas.

Así lo aseguraron ayer el alcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo Maya, y el comandante de la Policía Metropolitana, coronel Manuel Gilberto Salcedo Reina, luego de presentar el cartel de los 14 delincuentes más buscados en la capital de Risaralda.



“En el año 2005 teníamos una tasa de 105 homicidios por cada 100 mil habitantes. En este momento estamos en una de 24. Se ha avanzado muchísimo, pero se partió de una situación bastante compleja y no es resultado de un alcalde sino de una sumatoria de gestiones de la Policía Metropolitana durante mucho tiempo”, afirmó Gallo, quien admitió que “todavía nos falta avanzar muchísimo más”.



Según el boletín de Medicina Legal, que corresponde al periodo entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2019, en Pereira hubo 60 homicidios, 29 muertes en accidentes en tránsito, 16 fallecimientos accidentales y 13 suicidios.



Gallo señaló que estrategias como la publicación del cartel de los más buscados contribuye a que la tasa de homicidios se mantenga o siga disminuyendo.



Y es que por la información que conduzca a la captura de los hombres que están en el cartel hay recompensas de hasta 5 millones de pesos. Sin embargo, entre los más buscados -según el coronel Salcedo- no hay uno que resalté por su peligrosidad ante los demás. “Hay nueve (de los 14) tienen orden de captura por homicidio”, acotó Salcedo.



A pesar de que la tasa de homicidios en Pereira es baja, esta ciudad sigue siendo escenario de casos de sicariato que por las circunstancias en que son perpetrados son realizados por pistoleros profesionales. Uno de estos casos se registró el 21 de junio pasado, a plena luz del día, en el restaurante de un parqueadero y lavadero de carros.



En ese lugar un sicario tiroteó a dos hermanos. Los dos recibieron certeros disparos en la cabeza. Uno murió ese día y el otro días después.



Y el fin de semana pasado, también a plena luz del día, un hombre que caminaba por una de las calles del reconocido barrio Pinares fue baleado por un sicario que se movilizaba en una motocicleta con otro hombre. La víctima -que alcanzó a ser herido- se resguardó en un restaurante y no lo pudieron rematar. El pistolero se subió en la moto y con su cómplice trataron de huir, pero gracias a un taxista que los persiguió fueron capturados por la Policía.

Por intolerancia, la mayoría

A este respecto, el comandante de la Policía Metropolitana afirmó que el 39 por ciento de los homicidios en Pereira son por sicariato, pero el 52 por ciento son por “intolerancia social”. Los casos de sicariato son, según el coronel Salcedo, por ajustes de cuentas, en asuntos relacionados con el narcotráfico.



En el caso de los hermanos asesinados, el líder de la Policía Metropolitana dijo que ellos “llegaron a Pereira procedentes de los Llanos Orientales. Recordemos que uno de ellos estuvo extradito. Son casos de ajustes de cuentas por diferentes negocios, creemos del narcotráfico, que se pueden presentar”