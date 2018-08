470 líderes sociales del Eje Cafetero están en listas de amenazados

Cerca de 470 líderes sociales están amenazados en el Eje Cafetero y es Risaralda donde hay más de estas personas en riesgo de ser asesinadas, con 417.

Así lo confirmaron autoridades de la región y líderes sociales, aunque según las primeras, en el caso de Risaralda, el número de amenazados es mucho menor.



Eisenhower Zapata, representante de víctimas del conflicto armado y de reclamantes de tierras en Risaralda y quien hace 10 años se salvó de morir en un atentado, aseveró que “en el 2017 (en este departamento) hubo cerca de 200 personas amenazadas, líderes sociales, líderes comunitarios, líderes de agremiaciones afrodescendientes y agremiaciones indígenas, reclamantes de tierras y víctimas del conflicto armado. Llevamos siete meses de este año (a julio) y la cifra va en 217”.



Ese número sale, según Zapata, de las bases de datos de la Defensoría del Pueblo -entidad que recibe la mayor cantidad de amenazas- personerías municipales y la Unidad Nacional de Protección (UNP).



Zapata, quien es uno de los 417 líderes amenazados, está pensando nuevamente en dejar el país porque las advertencias están arreciando a través de panfletos difundidos en redes sociales. Zapata cita los líbelos difundidos por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, bloque Norte del Valle del Cauca, es decir, ubicados muy cerca de Pereira.



En esos panfletos, el grupo paramilitar declara como “objetivo militar” y relaciona a muchos líderes con nombres propios y en general a representantes de víctimas del conflicto armado y de reclamantes de tierra, defensores de derechos humanos, organizaciones sociales, indígenas y hasta el sindicato de los empleados de la rama judicial, Asonal Judicial.



El secretario de Gobierno de Risaralda, Carlos Andrés Gil, ha sostenido que los líderes sociales amenazados en este departamento son 17 y que se estudia caso para brindarles protección.



Sin embargo, Zapata afirma: “Yo tengo cifras oficiales y, sobre todo, nombre por nombre, persona por personas y municipio por municipio y la cuenta es mucho más elevada”.



Además, según la personera de Pereira y presidenta de la Federación Nacional de Personeros (Fenalper), Sandra Lorena Cárdenas, solamente en la capital de Risaralda hay 19 líderes amenazados.



De hecho, según Zapata, la semana pasada se registraron seis líderes amenazados más. Ellos son miembros de Fensuagro (Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria), que llegaron a Pereira a refugiarse. Pero por lo que afirma Zapata, llegaron al lugar equivocado.



Para sustentar aún más sus afirmaciones, Zapata recalcó que de los 32 departamentos del país, ocho fueron priorizados por el Gobierno Nacional ante esta problemática y Risaralda es uno de esos.Además de Zapata, los líderes más amenazados en Risaralda son el presidente de la Unión Patriótica, Diego Buitrago, y los líderes Fabián Vargas y Orvilio Maya.

Los casos del Quindío

En el Quindío las alertas están encendidas pues hay al menos 36 líderes comunales e integrantes de Juntas de Acción Comunal (JAC) con amenazas por sus labores sociales.



El expersonero de Armenia y ahora analista de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo del Quindío, Jorge Iván Villegas, señaló que el departamento es el primero que realiza un procedimiento con la ruta de protección para garantizar la vida y libertad de los líderes sociales y defensores de derechos humanos. “En lo que va del 2018 hemos activado 32 rutas de protección de líderes sociales, servidores públicos, periodistas, entre otros, de los cuales 15 están en Armenia. No queremos que los grupos armados lleguen a perpetrar hechos de violencia en el departamento”.



Los líderes pueden informar de sus amenazas en entidades como la Defensoría, la Personería, la Fiscalía, la Policía, entre otras, por lo que no hay un cifra exacta de cuántas personas están intimidadas.



El presidente de la JAC del barrio Veracruz de Armenia, Alejandro Muñoz, contó que las amenazas se deberían a las denuncias que han hecho sobre el microtráfico en sus barrios. “Desde hace dos meses comenzamos a hacer un trabajo con la Defensoría y hemos podido visibilizar 37 casos, hay muchos más pero el temor a la denuncia es muy grande. La mayoría de los líderes están amenazados y están asociadas al microtráfico, la comuna 2 tiene tres líderes con medidas de protección de la UNP”.



La Comisión de Moralización del Quindío compuesta por los organismos de control, se reunió esta semana para prevenir la violación de los derechos humanos. “Nuestra consigna es que no puede existir tolerancia al crimen y hay un violación fragante a los derechos”, dijo el procurador regional, Ernesto Amézquita.



El subcomandante de la Policía en Quindío, coronel Yesid Ariza, afirmó que la policía viene informándole a la comunidad y en especial a los líderes sociales sobre todos los mecanismos para garantizar “primero que la persona siga ejerciendo su la labor de liderazgo y si se presenta alguna amenaza tenga la información de a dónde recurrir. Con la defensoría y fiscalía se está tratando la seguridad e integridad de las personas con amenazas”.



Por su parte, la Personera de Armenia, Juliana Ríos Quintero, dijo que en los últimos meses se han incrementado de manera alarmante las amenazas a líderes en todo el país “y el Quindío no ha sido ajeno a este incremento, pero afortunadamente no tenemos homicidios relacionados con esto, pero sí tenemos 34 líderes amenazados”.

Dos casos complicados, de 17​

En Caldas hay a la fecha 17 líderes sociales que han recibido intimidaciones, pero ante las autoridades solo reposan 10 denuncias. Entre ellas está el caso del líder del Sindicato de Educadores de Caldas (Educal) Juan Carlos Martínez, y del estudiante Wladir Achury.



El caso de Martínez se supo después de que desconocidos pusieran frases amenazantes como “Lárguese de Caldas urgente, sapo”, en la fachada de su casa. En el hecho ocurrido el pasado 17 de julio, al parecer el grupo armado Águilas Negras, dejó panfletos advirtiendo de los riesgos que corría si no abandonaba la ciudad.



Otro de los casos sonados en el departamento es el del estudiante de 20 años de la Universidad de Caldas Wladir Achury, quien el pasado 9 de julio abandonó la ciudad después de recibir llamadas e incluso interceptaciones de desconocidos en la que amenazaban con acabar con su vida. Según el estudiante, las intimidaciones fueron producto de su actividad en defensa de la educación pública y su apoyo a la campaña del candidato Gustavo Petro.



Según la Defensoría del Pueblo tres líderes fueron asesinados en los últimos 18 meses en los municipios de La Dorada, Belalcázar y Riosucio, pero de acuerdo con las autoridades se pudo constatar que se trataban de problemas personales y nada tenían que ver con su trabajo con las comunidades.



Según la misma entidad, el riesgo para líderes sociales en Caldas es mayor en 10 municipios: Anserma, Marmato, Manizales, Pensilvania, San José, Pácora, Supia, además de los tres ya mencionados.



En el caso de comunidades indígenas, en el departamento no se conocen denuncias, solo José Antonio Vitonas Yatacué, de la comunidad Nasa Páez, en Toribio (Cauca), quien asevera ser víctima de amenazas. Vitonas, quien renunció a su calidad de indigena cuando fue desplazado, comentó semanas atrás que las intimidaciones pueden deberse a que representa a varias familias que huyeron del Cauca y ahora viven en el municipio de Belalcázar.