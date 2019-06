$40 millones de recompensa por asesinos de María del Pilar Hurtado

La Alcaldía de Tierralta anunció el pago de 20 millones de pesos por información que conduzca al paradero de los asesinos de María del Pilar Hurtado, acribillada el pasado 21 de junio en las calles de ese municipio mientras se despedía de dos de sus hijos.



Así se eleva a 40 millones la suma que ofrecen las autoridades para esclarecer el crimen que mantiene la expectativa nacional.

Al caso, que ha tenido varias aristas por la connotación de líder comunitaria que tenía la víctima, se suman las amenazas que denunció el alcalde de Tierralta Fabio Otero Aviléz. Aunque no entregó detalles del modo y lugar de las intimidaciones, el mandatario señaló que debió abandonar el pueblo que la Policía dispuso de un esquema de seguridad especial para él y su familia.



Otero también es investigado por la Procuraduría junto con su secretario de gobierno Willington Ortiz Naranjo, por presunta negligencia en el maneo del orden público en la localidad, lo que habría desencadenado el crimen de María del Pilar Hurtado.



De igual forma, líderes de organizaciones comunitarias de Tierralta señalan que a Hurtado la asesinaron intereses particulares promovidos en contra de la invasión de un predio de 5 hectáreas en el casco urbano de la localidad y cuyo propietario sería el padre del alcalde.



Para hoy martes está prevista la visita de la comisión de paz del Senado, con el fin de conocer detalles de lo ocurrido con María del Pilar Hurtado y establecer políticas concretas para la protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos.



El evento se realizará a partir de las 9:00 am en la sede de la Fundación para el Desarrollo Corsoc, ubicado en el barrio Alfonso López de Tierralta.