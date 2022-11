Cuatro personas fallecieron en un accidente de tránsito de una camioneta de servicio público tipo van afiliada a la empresa Transportes González, entre ellos dos menores de 3 y 11 meses de nacidos, mientras que seis más resultaron heridos.



Miguel Benítez de 52 años de edad era el conductor del vehículo y al parecer perdió el control a exceso de velocidad para chocar por la parte posterior de una volqueta, cuando transitaba en jurisdicción del municipio de Sahagún (Córdoba).

Con el impacto perdió la vida en forma instantánea, al igual que John Murillo Córdoba, de 24 años de edad, Fallecieron además un niño de tres meses de nacido junto con una niña de 11 meses.



Estos tres últimos fueron llevados hasta el hospital de Sahagún, pero producto de los golpes y las heridas sufridas perdieron la vida.



Los bebés fueron identificados como, Samanta Córdoba Orozco e Ismael Murillo Prada.

No guardaron la distancia



De acuerdo con las informaciones de la Policía de Carretera de Córdoba, la camioneta tipo van cubría la ruta Cartagena – Montería con 10 pasajeros a bordo.



Indicaron así mismo que al parecer el conductor de la van no guardó la distancia indicada en estos casos y al parecer en un momento de descuido impactó con la parte trasera de la volqueta ocasionando el fatal accidente.

Identifican a los heridos

Los heridos fueron identificados como: Cecilia de Jesús Coronado Díaz, de 53 años de edad, quien presentó fractura en su brazo derecho. Jader Andrés Córdoba Caicedo, de 29 años de edad, con trauma cerrado de tórax y politraumatismo.



Gigler Moreno Ortiz, de 23 años de edad, quien resultó afectado con fractura del fémur derecho y trauma cerrado de tórax. Daniela Orozco Miranda, de 22 años de edad, con fracturas en las extremidades inferiores y politraumatismo.



Daniela Prada, con trauma cerrado de tórax y un menor de edad identificado como Ian Moreno Méndez.



Se estableció además que durante el accidente no llovía sobre la región, por lo que la investigación de la Policía de Transporte y Tránsito de Córdoba se centrará en la hipótesis de la presunta imprudencia del conductor al no guardar la distancia debida

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo