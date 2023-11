38 años de tragedia de Armero: Mincultura reconocerá compromisos con víctimas

Un día como hoy, hace 38 años, el 13 de noviembre de 1985, la fuerza de la naturaleza provocó uno de los episodios que Colombia todavía recuerda. Luego de la erupción del Volcán Nevado del Ruiz, una avalancha sepultó a Armero, un municipio ubicado en el departamento de Tolima.

38 años de la tragedia

En ese entonces, se había oído que había un inminente peligro por la actividad del Volcán Nevado del Ruiz. Periodistas, senadores, geólogos, vulcanólogos, advirtieron que algo así podría ocurrir, pero las alertas no fueron tomadas en cuenta.



A eso de las 4 p.m., comenzó a caer ceniza sobre el lugar, luego una llovizna se tomó a Armero. La Cruz Roja regional acordó una posible evacuación en Armero, Mariquita y Honda. A las 9 de la noche explotó el volcán y comenzó una avalancha de lodo, escombros y piedras.

(Lea más: Volcán Nevado del Ruiz: ¿cuáles son los riesgos de los lahares?).

Facebook Twitter Linkedin

13 de noviembre de 1985. Con casi un año de anticipación, geólogos habían advertido de las posibilidades de una tragedia en Armero. Una avalancha sepultó a unas 25.000 personas. Foto: Archivo / EL TIEMPO

La tragedia dejó un saldo de 25.000 personas en la que murieron, hijos, padres, mamas, abuelos, amigos, hermanos y familias. Este fue un episodio que enlutó a un país por completo.

38 años después, Mincultura reconocerá compromisos con víctimas

A 38 años de la tragedia, el Gobierno Nacional y varias instituciones lideradas por el Ministerio de las Culturas, visitarán Armero para encontrarse con la población y reconocer la responsabilidad institucional.

Este encuentro es para atender los compromisos que tiene aún el Estado con las víctimas. Los temas que se abordarán serán el reconocimiento del lugar en el que quedaba Armero como sitio de memoria y revisarán archivos del ICBF para establecer el paradero de niños que sobrevivieron y fueron adoptados.

“Vamos a tener con los armeritas una conversación franca, queremos decirles que tenemos una ley y unos Conpes que cumplir, y que así lo haremos en este

gobierno del cambio. Es solo el inicio de lo que tendrá que ser la conmemoración de los 40 años de la tragedia de Armero, que ocurrirá en 2025", reveló el ministro de Culturas, Juan David Correa.

(A continuación: 'Fui socorrista en Armero tras la erupción del volcán: era un pantano de muerte').

Facebook Twitter Linkedin

Fotos de las ruinas de Armero, cuando fue destrozado por la avalancha de 1985. Foto: JUAN MANUEL VARGAS

El equipo que irá junto al Ministerio de Culturas, representa a todas sus direcciones. Estará el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, la Representante a la Cámara Martha Lisbeth

Alfonso, delegados de la Unidad para las Víctimas y el ICBF.

Entre los pendientes está el reconocimiento de predios que muchos perdieron en la avalancha y dar más información sobre los niños que fueron adoptados sin consentimiento de su familia. Este último tema se ha trabajado con la Fundación Armando Armero y ha logrado que varios niños se reencuentren con sus familias por pruebas de ADN.

(Más: El hombre que sobrevivió a la peor tragedia en el cráter de un volcán colombiano).

“La verdad a veces no tiene precio si no hay una responsabilidad política y eso es lo que estamos asumiendo frente al país. Las leyes, los Conpes y los

compromisos del Estado se tienen que cumplir de manera efectiva y, además, vamos a reconocer a las víctimas y vamos a pedir perdón como Estado, cuando haya que hacerlo, porque ha habido un olvido sistemático que no vamos a seguir tolerando”, contó Correa.

La idea es para, cuando se conmemoren los 40 años de la tragedia, el estado haya avanzado notoriamente en los compromisos pactados con los habitantes de Armero.

Armero: la historia de la peor catástrofe natural de Colombia

Más noticias en EL TIEMPO

Las hermanas que vivieron 34 años lejos por la tragedia de Armero

Armero no olvida a los 25.000 muertos de la peor tragedia de Colombia

Tras rechazo de la comunidad, cancelan 'evento paranormal' en Armero

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO