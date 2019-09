Pereira y Armenia tienen hoy días sin carro y sin moto

Pereira y Armenia vivirán hoy sendas jornadas de días sin carro y sin moto.

En la capital de Risaralda la jornada también se realizará en los otros dos municipios del Área Metropolitana Centro Occidente (Amco), Dosquebradas y La Virginia, de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

En el Amco dejarán de circular cerca de 250 mil vehículos y habrá exención para ambulancias, empresas prestadoras de servicios públicos, entre otros. Durante la jornada, que se fijó como acuerdo metropolitano, habrá campañas pedagógicas como Al trabajo en Bici para promover el uso de este medio de transporte en las empresas y actividades lúdicas organizadas por la Secretaría de Recreación y Deporte.



Pese a las molestias que se han generado en Armenia por el día sin carro y sin moto, que fue anunciado solo hasta la tarde del pasado jueves, la jornada finalmente se realizará hoy y se espera que al menos 100 mil vehículos estén por fuera de las calles.



El jueves se conoció el decreto 198 del 19 de septiembre que ordenó la medida. El año pasado se llevó a cabo del 25 de septiembre.



Varios clubes de motociclistas y gremios de la ciudad han expresado su asombro por la restricción que no fue socializada con tiempo. A través de un comunicado, la Cámara de Comercio de Armenia pidió que se garanticen varios puntos antes de realizarse una jornada como esta.



Entre estos están la agilidad en el trámite de permisos para domicilios, transporte logístico, de proveeduría, entre otros alineados al sector comercio y empresarial, ya que solo tuvieron dos días y medio para realizar dicho trámite. Y la difusión de estas jornadas para “incentivar el uso de los medios alternativos. Preocupa en este punto la comunicación oportuna de estas medidas que permitan preparar a los ciudadanos”, dice el texto de la entidad gremial.



La restricción para carros particulares comenzará a funcionar a las 7:00 a.m. y estará hasta las 7:00 p.m. Esto hace parte de la programación de la semana nacional por la movilidad promovida por el Ministerio de Transporte.



“Armenia se suma a la gran jornada nacional, no solo es por tener una mejor seguridad vial, sino también un acompañamiento al medio ambiente. La medida hace excepción de vehículos de atención médica, de emergencias, de empresas prestadoras de servicios públicos, de transporte público, mensajería o domicilios, entre otros”, señaló la secretaria de Tránsito de Armenia, Fanny Martínez.

LAURA SEPÚLVEDA PARA EL TIEMPO ARMENIA

FERNANDO UMAÑA MEJÍA CORRESPONSAL PEREIRA