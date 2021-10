35.000 turistas coparon playas de Coveñas y Tolú en El Golfo de Morrosquillo

Al ciento por ciento estuvo la ocupación hotelera en Coveñas y Tolú, Golfo de Morrosquillo, en Sucre, marcando una reactivación económica importante para el gremio de empresarios hoteleros de la región.



Así lo dio a conocer Henry Valencia, delegado nacional de la Confederación de la Industria Turística de Colombia -Confetur-, afirmando, que 35.000 turistas estuvieron en las playas.



(Además: Cartagena llegó al 90 por ciento en ocupación hotelera en semana de receso)





Se incluye además una presencia importante de visitantes en las playas de Rincón del Mar y Berrugas, en la zona rural de San Onofre.



Preocupación de hoteleros

Para los hoteleros del Golfo de Morrosquillo preocupa la falta de control de las autoridades en el ingreso de vehículos a Coveñas y Tolú, además del alto número de turistas en el sector de las playas con comidas y bebidas.



“Las playas desbordaron su capacidad, la cantidad de buses y motociclistas eran incontables, porque no hubo presencia suficiente de autoridades de policías”, dijo Henry Valencia.



(Le puede interesar: Denuncian abuso de fuerza por parte de empresa de seguridad en el Cesar)



“Los gremios de turismo de la región vamos a programar una reunión de carácter urgente con la policía y autoridades municipales para establecer reglas que mejoren esta situación y mejorar la estadía de los visitantes” anunció.

Manifestó, que hasta 4 horas demoraban los visitantes para trasladarse de un municipio a otro, con filas de vehículos interminables y de personas caminando para llegar a los diferentes sitios.



“Algunos periodistas recorrieron las playas de Coveñas y en varios kilómetros no encontraron un solo guarda de tránsito”, afirmó.



Han expresado los empresarios hoteleros, que con la llegada de 35.000 visitantes a las playas del Golfo de Morrosquillo se ha marcado una reactivación importante, lo que los obliga a organizar con las autoridades lo que viene para fin y comienzo del año.



(También: En Cartagena, Transcaribe ahora opera desde las 4:30 am)



“Aún nos faltan cerca de 18 meses para recuperarnos económicamente después del golpe financiero que nos dejó la pandemia, pero vamos bien, si seguimos así la reactivación financiera también lograremos superarla para el 2023”, indicó.



Señaló, que los precios se regularon mucho para poder empezar a vender y llenar los establecimientos.



“Tenemos que seguir cuidándonos y cuidar a nuestros visitantes, pues es muy importante para la cuarta ola del virus que se ve venir, es por ello que debemos tomar acciones para que las playas y las vías no se desborden como este fin de semana”.



Precisó nuevamente, que es muy oportuno que se haga la reunión con las autoridades, ya que este miércoles ya estarán las delegaciones nacionales para la realización de los juegos de mar y playa.



“Tenemos ahora cada 15 días puentes festivos y se espera una multitudinaria presencia de turistas a nuestras playas para nuestra fortuna”, dijo.

Sincelejo