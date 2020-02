Las niñas colombianas que viajarán a la Nasa

El sueño de 30 niñas colombianas de conocer la Nasa se cumplirá a partir del próximo 26 de marzo.



Pequeñas de ocho regiones del país, golpeadas por el conflicto armado, el narcotráfico y la pobreza, viajarán al Space Center del Nasa, el centro de investigación espacial más importante del mundo.



Durante seis soñados días, las pequeñas, entre los 8 y los 14 años, conocerán algunos secretos de la carrera espacial del hombre y entrevistarán astronautas y científicos, y a mujeres que han hecho una exitosa carrera en las ciencias.

“'La Fundación She is' firmó un acuerdo el 25 de octubre del 2019 con el Space Center de la Nasa, en Houston, y por primera vez niñas rurales, en condición de vulnerabilidad, de regiones críticas, van a vivir seis días de inmersión con una metodología enfocada en la carrera espacial, con temas de ingeniería, ciencias y matemáticas”, señala Nadia Sánchez, directora del She is Foundation, que con el lema ‘mi sueño es llegar a las estrellas’ convocó a niñas de todo el país, y donde se tuvo en cuenta el rendimiento académico de las pequeñas para su elección.

Por el departamento de Bolívar viajarán cinco pequeñas: una del municipio de San Juan Nepomuceno , una de Marialabaja; dos más del municipio de Cantagallo, y una pequeña del corregimiento de Pontezuela, en el norte de Cartagena.



“Hubo una convocatoria nacional y se priorizaron ocho departamentos, y el proyecto tiene el apoyo de la vicepresidencia de la República y sectores privados”, agrega Nadia Sánchez.



Además, del departamento del Putumayo viajan dos niñas; una del Cauca; dos pequeñas más del departamento del Meta; el Chocó hace presencia con dos invitadas.



De Cundinamarca van tres beneficiadas; del Magdalena viajan dos pequeñas enamoradas de la ciencia, y del departamento de Santander, el que lleva la mayor comitiva, vuelan 13 niñas invitadas.

Estas embajadoras colombianas serán despedidas con honores el 26 de marzo en la Casa de Nariño por la vicepresidente de la República, Marta Lucía Ramírez.



El compromiso de estas niñas, a su regreso, es ser multiplicadoras en sus regiones de los conocimientos adquiridos durante la experiencia internacional.



“En el Space Center tendrán experiencias en robótica, inteligencia artificial, conocimiento del espacio, y podrán conocer algunas de las cápsulas que han estado en el espacio exterior, pero además tendrán entrenamiento en actividades como toma de decisiones y liderazgo”, añade Nidia Sánchez.



Pero el entrenamiento de estas pequeñas ya inició en temas básicos como el vuelo en avión, entre otros.



“Es un sueño hecho realidad y ese conocimiento que vamos a recibir será para regresar a mi pueblo a estimular la ciencia en los jóvenes y niños de mi región, dónde alguna vez nos golpeó la guerra pero donde hoy construimos un mejor futuro”, señala Elizabeth Villarreal Ruiz, oriunda de Marialabaja, una de las niñas seleccionadas.



She is ‘SOS’ una fundación sin ánimo de lucro que trabaja en el empoderamiento económico y social de mujeres y niñas en todo el país.







