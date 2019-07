270 sueños de hacer empresa en Expocamello 2019, en Pereira

Catalina Noreña empezó hace un año su emprendimiento, Quintaessentia, una tintorería natural que tiene como, valga la redundancia, esencia, las tinturas vegetales.

Esta comunicadora social y periodista de profesión y diseñadora textil por vocación, vio en los pigmentos naturales de las plantas la oportunidad para darle color a telas y papeles. “Aprovechamos la información que tienen las plantas, su edad, el clima donde creció, el lugar donde se recogió y ellas hacen arte sobre la tela. Nosotros solo disponemos la tela y ellas sacan su pigmento y su historia”, comentó Catalina.



Telas por metro, prendas de vestir, murales y pañuelos, y en la línea de papelería, libretas, agendas y tarjetas y recordatorios para bodas son los productos que esta emprendedora pereirana y su primo -estudiante de diseño- elaboran y venden a través de una tienda virtual.



Los ‘lienzos’ que utilizan estos diseñadores son algodón, seda, lino, lana, yute y bambú, debido, explican, a que han encontrado fibras más naturales que les permiten obtener tonos más brillantes.



La mayoría de los clientes de Catalina son extranjeros, pero ya tiene una vitrina en Artesanías de Risaralda y le hacen pedidos desde municipios de la región como Filandia (Quindío) y Pereira, en el corregimiento de La Florida.



Catalina se ve en unos años con un taller de diseño más grande y una empresa consolidada, pero admite que su temor es no contar con una buena asesoría empresarial, “que va llegando, y se tiene que aprender también”.



Ese, y otros desafíos de Catalina, son los que tienen los 270 emprendedores que están congregados durante este fin de semana en la edición 15 de Expocamello, una de las ferias de emprendimiento más importantes del país.



El certamen, que es organizado por la Cámara de Comercio de Pereira, se realiza en el Centro de Convenciones de Pereira y Risaralda, Expofuturo. La entrada a la feria es gratuita.



La tasa de ‘decesos’ de los emprendimientos es muy alta durante los primeros tres años. Quintaessentia puede caer en el ‘valle de la muerte’, como lo llaman otros, pero hoy tienen todas las posibilidades para superarlo y consolidarse como empresa. Así lo cree Paola Escobar Echeverri, vicepresidente de competitividad de la Cámara de Comercio de Pereira



“Nosotros (la Cámara de Comercio) no estamos solos (en esta plataforma de emprendimiento). Estamos articulados con la red departamental de emprendimiento, que son 32 instituciones de Risaralda y otras entidades como el Sena.



Ejemplo de lo anterior, cuenta Escobar, son las empresas que hace diez años nacieron como emprendimientos en Expocamello y hoy son empresas reconocidas en el país y en el exterior. De hecho, algunas empresas son exportadoras. “Tenemos emprendedores desde hace cinco, ocho, diez años, que hoy son empresas de la región, que participan en foros de gran tamaño”, señaló Escobar, quien considera que lo importante no es cuántos emprendimientos permanecen en el tiempo, sino que los que se mantengan sigan generando empleos, sigan innovando, sigan generando valor agregado.



Sin embargo, la Cámara de Comercio de Pereira no tiene conocimiento de un emprendimiento que haya nacido en la primera edición de Expocamello -hace 15 años-y aún exista.



Para la secretaría de Desarrollo Económico de Risaralda, Diana Yaneth Osorio, los emprendimientos necesitan, sin embargo, más acompañamiento como sucede en ciudades como Monterrey, México, donde los miembros de las incubadoras de empresas tienen acompañamiento durante cinco años lo que reduce la tasa de ‘mortalidad’.