Este jueves 23 de marzo no habrá clase en los colegios oficiales de Santa Marta y el departamento de Magdalena. El Sindicato de Trabajadores de la Educación del Magdalena, Edumag, anunció un paro docente en protesta por la mala prestación del servicio de salud por parte de la Clínica General del Norte.



La medida afecta a 91 mil estudiantes en Santa Marta y 180 mil en los 29 municipios del departamento.

La presidenta de Edumag, María del Carmen Ceballos, ha declarado que la duración del cese de actividades será de 24 horas.



Durante horas de la mañana se llevará a cabo una toma con participación de todos los municipios, incluyendo los certificados, donde se realizarán concentraciones en las IPS que prestan el servicio.



Ceballos ha resaltado que el objetivo del paro departamental es hacer que se cumplan los planes de referencia de la Clínica General del Norte y ha destacado que “la salud es un derecho fundamental que va en la misma vía del derecho a la vida”.



En la capital del Magdalena, el punto de encuentro será afueras del Liceo Celedón a partir de las 8:00 am.



Este paro es un llamado de atención a las autoridades pertinentes para que se mejore la calidad del servicio de salud prestado por la Clínica General del Norte y para garantizar el derecho a la salud de la comunidad en general.



Los profesores insisten en que la Clínica les presta una atención en condiciones precaria y pone en riesgo su integridad física y vida.



“Las citas con especialistas las dan tarde. Igualmente la entrega de medicamentos es un caos. No aguantamos más esta situación que va en contra de nuestra salud”, manifestó Ceballos.

Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv