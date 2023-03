La comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Adriana Paz Fernández, presentó un informe detallado de seguridad en su jurisdicción y las condiciones actuales de la institución ante la Asamblea del Magdalena. Durante su presentación, la coronel hizo referencia a las investigaciones disciplinarias que se adelantan en contra de 23 uniformados de la Mesan.



Según el informe entregado por la comandante, 13 de estas investigaciones son por prevaricato por acción y omisión; siete por solicitar, ofrecer o recibir dadivas y tres por omitir la entrega de armamento al final de los servicios.

“Con estas acciones buscamos mantener en alto la institucionalidad, que nuestros policías sean agentes íntegros y que puedan ser un ejemplo para la ciudadanía”, dijo la coronel Paz Fernández ante la duma departamental.



Además, la comandante expuso que diez uniformados más han sido llamados a calificar servicios por no cumplir con sus responsabilidades.



“Esto no es algo que nos llene de orgullo, pero nos permite ir depurando a la Policía de personas que no le aportan nada a la institución”, afirmó la coronel.



La oficial también habló sobre las medidas que se están tomando para recuperar la tranquilidad de los ciudadanos de Santa Marta. En este sentido, la Policía Metropolitana está realizando un monitoreo permanente de los cuadrantes de vigilancia mediante dispositivos tecnológicos que permiten conocer la ubicación de las patrullas en tiempo real.



Es importante destacar que hace aproximadamente dos meses, dos uniformados de la Policía fueron capturados por el delito de extorsión. La coronel aseguró que ambos ya fueron destituidos de la institución, y mientras el expatrullero se encuentra recluido en una cárcel en Facatativá, su compañera está a la espera de ser enviada a un centro penitenciario para mujeres.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv